«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Встреча прошла в субботу, 9 марта, в Омске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился нападающий Рид Буше, еще по одной шайбе забросили форварды Томаш Юрчо и Михаил Беляев.