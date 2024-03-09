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17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча прошла в субботу, 9 марта, в Омске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился нападающий Рид Буше, еще по одной шайбе забросили форварды Томаш Юрчо и Михаил Беляев.

Таким образом, «Авангард» одержал четвертую победу подряд над «Ладой» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Накануне в следующую стадию турнира вышли московский «Спартак», ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. «Лада» никогда не выигрывала трофей.

Авангард
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Лада
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