«Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
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Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
Встреча прошла в субботу, 9 марта, в Омске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился нападающий Рид Буше, еще по одной шайбе забросили форварды Томаш Юрчо и Михаил Беляев.
Таким образом, «Авангард» одержал четвертую победу подряд над «Ладой» и вышел в ¼ финала Кубка Гагарина. Накануне в следующую стадию турнира вышли московский «Спартак», ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист».
«Авангард» завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. «Лада» никогда не выигрывала трофей.