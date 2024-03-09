СКА вышел в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги
В серии первого раунда петербургская команда обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4−1.
В серии первого раунда петербургская команда обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4−1.
ТАСС, 9 марта. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 23 981 зрителя.
Шайбы забросили Сергей Толчинский (17-я минута), Григорий Кузьмин (39) и Артем Сергеев (60).
СКА выиграл серию со счетом 4−1. Петербургский клуб в 14-й раз подряд вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Всего СКА дважды не добирался до этой стадии: в сезонах-2008/09 и 2009/10 — в первых двух сезонах КХЛ.
Команды во второй раз подряд сыграли друг с другом в плей-офф. В прошлом сезоне СКА одолел «Торпедо» на четвертьфинальной стадии (4−0).
По итогам регулярного чемпионата СКА занял второе место в таблице Западной конференции, «Торпедо» закончило турнир на седьмой строчке.