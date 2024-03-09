СКА вышел в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/ska

ТАСС, 9 марта. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл нижегородское «Торпедо» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 23 981 зрителя.

Шайбы забросили Сергей Толчинский (17-я минута), Григорий Кузьмин (39) и Артем Сергеев (60).

СКА выиграл серию со счетом 4−1. Петербургский клуб в 14-й раз подряд вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Всего СКА дважды не добирался до этой стадии: в сезонах-2008/09 и 2009/10 — в первых двух сезонах КХЛ.

Команды во второй раз подряд сыграли друг с другом в плей-офф. В прошлом сезоне СКА одолел «Торпедо» на четвертьфинальной стадии (4−0).