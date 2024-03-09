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9 марта, источник: Чемпионат.com

СКА закрыл сезон «Торпедо» и потерял мегазвезду лиги? Итоги дня плей-офф КХЛ

«Авангард» также пробился во второй раунд, а «Магнитка» оказалась в шаге от цели.

Авангард
Лада
Металлург Мг
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ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Результаты матчей плей-офф КХЛ 9 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 10 марта | Источник: Чемпионат.com

9 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось три матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 9.03.2024, 13:30

Авангард4Лада0

На 14-й минуте первого периода Рид Буше с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче. В начале второго игрового отрезка Буше с передач Ткачёва и Дамира Шарипзянова оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте Томаш Юрчо с передач Дамира Жафярова и Николая Прохоркина сделал счёт 3:0.

В конце третьего периода Михаил Беляев с передачи Жафярова установил окончательный счёт в матче. Таким образом, «ястребы» выиграли серию первого раунда плей-офф КХЛ у «Лады» со счётом 4−1 и в следующей стадии Кубка Гагарина — 2024 встретятся с командой из Западной конференции.

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КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 9.03.2024, 14:30

Металлург Мг3Амур1

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте игры — отличился Игорь Гераськин. К концу стартовой двадцатиминутки 19-летний Роман Канцеров укрепил преимущество хозяев, а на старте второго периода форвард «Металлурга» Данила Юров поразил ворота хабаровчан броском с нулевого угла.

Лишь в середине третьего периода «Амур» сумел отметиться своей первой и единственной заброшенной шайбой в матче — Ян Дрозг реализовал большинство. Но на большее гостей уже не хватило. Следующий матч между командами, который может стать заключительным в этой серии, состоится послезавтра, 11 марта, в Хабаровске. Начало — в 12:00 мск.

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КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 9.03.2024, 17:00

СКА3Торпедо0

Счёт в матче был открыт в конце стартовой двадцатиминутки опытным нападающим СКА — Сергеем Толчинским. В конце следующего игрового отрезка подопечные Романа Ротенберга укрепили преимущество усилиями 20-летнего нападающего Григория Кузьмина, отметившегося первым результативным действием.

В середине третьего периода «Торпедо» удалось распечатать ворота Никиты Серебрякова, однако по тренерскому запросу на проверку правильности взятия ворот гол был отменён в результате выявленного положения «вне игры».

Точку в этой игре поставил гол защитника Артёма Сергеева в пустые ворота «Торпедо» на последней минуте при игре в меньшинстве в формате «три на пять».

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Таким образом, СКА вслед за «Спартаком», «Локомотивом», «Автомобилистом» и «Авангардом» пробился в следующий этап розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Ложкой дёгтя для тренерского штаба СКА стала ситуация со звёздным защитником Александром Никишиным, который досрочно завершил матч ещё в начале первого периода, проведя на льду меньше трёх минут (02:18).

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