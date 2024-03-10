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14:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый перекрестный формат плей-офф КХЛ: разбираемся, какие пары будут во втором раунде

Дальше пересекаются команды двух конференций.

Спартак
Динамо М
Локомотив
СКА
Металлург Мг
Трактор
Авангард
Автомобилист
Салават Юлаев
Амур
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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» может сыграть со «Спартаком», а московское «Динамо» — с «Трактором».

КХЛ с сезона-2023/24 проводит плей-офф в перекрестном формате. Первый раунд играется по классической схеме, а во втором пересекаются команды двух конференций. Разбираемся, какие пары мы потенциально можем увидеть в нынешнем Кубке Гагарина.

Команды «Запада» и «Востока» раньше встречались только в финале, а теперь сыграют друг против друга уже во втором раунде. Их поделят на две группы — «А» и «Б». В первой встретятся лучшая команда «Запада» с худшей командой «Востока», а также команда с третьим западным «посевом» против второго восточного. Во второй группе — все аналогично, только с поправкой на высший посев «Востока».

На утро 10 марта завершились пять из восьми серий первого раунда. Первый раунд уже прошли СКА, «Локомотив», «Спартак», «Авангард», «Автомобилист». В трех оставшихся парах ⅛ финала ведут московское «Динамо», «Металлург» и «Трактор».

Источник: РИА "Новости"

Рассмотрим сценарий, при котором все лидирующие в сериях первого раунда команды смогут пройти во второй круг. В таком случае в группу «А» войдут «Динамо», «Трактор», «Авангард» и «Локомотив», в группу «Б» — «Металлург», «Спартак», СКА и «Автомобилист».

Группа «А»

  • «Динамо» Москва (Запад, 1) — «Трактор» (Восток, 6)
  • «Авангард» (Восток, 2) — «Локомотив» (Запад, 3)

Группа «Б»

  • «Металлург» (Восток, 1) — «Спартак» (Запад, 4)
  • СКА (Запад, 2) — «Автомобилист» (Восток, 5)

При этом любой другой победитель в парах первого раунда поменяет сетку. Допустим, «Салавату» и «Амуру» удастся отыграться с 2−3 и пройти дальше. Тогда группы будут выглядеть так:

Группа «А»

  • «Динамо» Москва (Запад, 1) — «Амур» (Восток, 8)
  • «Салават Юлаев» (Восток, 3) — «Локомотив» (Запад, 3)

Группа «Б»

  • «Авангард» (Восток, 2) — «Спартак» (Запад, 4)
  • СКА (Запад, 2) — «Автомобилист» (Восток, 5)

Источник: РИА "Новости"

В полуфинале встретятся победители пар каждой группы. Возможно как столкновение команд одной конференции, так и продолжение перекрестных встреч. После первого раунда плей-офф полностью определяется дальнейшая сетка турнира — все зависит от того, в какую группу попал клуб. С четвертьфинала привязка к конференции теряет значение.

Предположим, в следующий круг пройдут все команды с высшим посевом. В таком случае в полуфиналах Кубка Гагарина встретятся «Динамо» и «Авангард», а в другой паре — «Металлург» и СКА. Как видим, дальше столкновение клубов разных конференций зависит от результатов каждой серии. Теоретически в финале могут сойтись две команды с «Запада» или с «Востока».

Переход на новую схему гарантирует КХЛ новые пары Кубка Гагарина, начиная со второго раунда. Эффективность реформы оценим позднее. Когда лига анонсировала перекрестный плей-офф, его называли попыткой развести в полуфинале СКА и ЦСКА. Как оказалось, до помощи нововведения дело даже не дошло.

Московские армейцы закончили поход за новым кубком в первом раунде, уступив «Локомотиву». Болельщики же со второго круга получат пары, которые наполнены новыми интригами. Чем их больше, тем выше вероятность сенсаций, за которые мы все так любим плей-офф.

Автор: Михаил Скрыль

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