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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Сибири» Антон Худобин досрочно расторг соглашение с клубом.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон | Источник: Чемпионат.com

Контракт вратаря с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон«, — сообщил “Чемпионату” источник, знакомый с ситуацией.

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Всего в прошедшей регулярке 37-летинй вратарь провёл пять матчей без побед с процентом отражённых бросков 90%.

Голкипер начинал сезон в составе родного красноярского «Сокола». В ВХЛ Худобин провёл 11 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,9%.

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