«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон | Источник: Чемпионат.com

Контракт вратаря с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

«Сибирь» и Антон Худобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон«, — сообщил “Чемпионату” источник, знакомый с ситуацией.

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Всего в прошедшей регулярке 37-летинй вратарь провёл пять матчей без побед с процентом отражённых бросков 90%.