Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Гусев впервые пропустит матч в нынешнем сезоне

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рекордсмен по количеству очков за один регулярный сезон форвард московского «Динамо» Никита Гусев пропустит пятый матч плей-офф с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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В тройке вместо Гусева с Джорданом Уилом и Седриком Пакеттом сыграет Павел Кудрявцев. Кудрявцева во второй тройке с Эриком О’Деллом и Дмитрием Рашевским заменил Игорь Чернышов. В воротах сыграет Илья Коновалов.

Перешедший прошедшим летом в «Динамо» Гусев принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав по системе «гол+пас» 89 очков (23+66). 24 февраля в домашнем матче с «Адмиралом» 31-летний Гусев благодаря голевой передаче установил новый рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон, превзойдя достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 очков.