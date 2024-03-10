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16:04 (мск), источник: ТАСС

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Гусев впервые пропустит матч в нынешнем сезоне

Нападающий «Динамо» не примет участия в пятом матче плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

Динамо М
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рекордсмен по количеству очков за один регулярный сезон форвард московского «Динамо» Никита Гусев пропустит пятый матч плей-офф с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Хоккей

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 10.03.2024, 17:00

Динамо М-Динамо Мн-

В тройке вместо Гусева с Джорданом Уилом и Седриком Пакеттом сыграет Павел Кудрявцев. Кудрявцева во второй тройке с Эриком О’Деллом и Дмитрием Рашевским заменил Игорь Чернышов. В воротах сыграет Илья Коновалов.

Перешедший прошедшим летом в «Динамо» Гусев принял участие во всех 68 матчах регулярного сезона, набрав по системе «гол+пас» 89 очков (23+66). 24 февраля в домашнем матче с «Адмиралом» 31-летний Гусев благодаря голевой передаче установил новый рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон, превзойдя достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 очков.

В четырех играх плей-офф с минским «Динамо» Гусев набрал четыре очка (1+3). Матч между московским и минским «Динамо» пройдет в Москве и начнется в 17:00 мск, российский клуб ведет в серии со счетом 3−1.

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