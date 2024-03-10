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16:54 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

«Трактор» выиграл серию со счетом 4−2.

Трактор
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

ТАСС, 10 марта. Челябинский «Трактор» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58). У проигравших отличились Иван Дроздов (17) и Егор Сучков (17).

Счет в серии стал 4−2 в пользу «Трактора». Команда из Челябинска по итогам регулярного чемпионата заняла шестое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» стал третьим.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона не попал в плей-офф. Лучшим результатом челябинской команды в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в 2013 году. Соперник «Трактора» по четвертьфиналу определится позднее, команда из Челябинска может сыграть с московским «Динамо», петербургским СКА или ярославским «Локомотивом». Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 16 марта.

«Салават Юлаев» во втором сезоне подряд не смог пройти первый раунд плей-офф. В прошлом году уфимская команда уступила «Адмиралу» из Владивостока (2−4). «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.

Трактор
4:2
0:2, 1:0, 3:0
Салават Юлаев
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