«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
«Трактор» выиграл серию со счетом 4−2.
«Трактор» выиграл серию со счетом 4−2.
ТАСС, 10 марта. Челябинский «Трактор» со счетом 4:2 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58). У проигравших отличились Иван Дроздов (17) и Егор Сучков (17).
Счет в серии стал 4−2 в пользу «Трактора». Команда из Челябинска по итогам регулярного чемпионата заняла шестое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» стал третьим.
«Трактор» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона не попал в плей-офф. Лучшим результатом челябинской команды в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в 2013 году. Соперник «Трактора» по четвертьфиналу определится позднее, команда из Челябинска может сыграть с московским «Динамо», петербургским СКА или ярославским «Локомотивом». Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 16 марта.
«Салават Юлаев» во втором сезоне подряд не смог пройти первый раунд плей-офф. В прошлом году уфимская команда уступила «Адмиралу» из Владивостока (2−4). «Салават Юлаев» стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году.