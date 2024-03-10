Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Пятый матч противостояния минского и московского «Динамо» состоялся на площадке соперника. Стартовая треть проходила с игровым преимуществом хозяев и закономерно закончилась в пользу москвичей — на 7-й минуте встречи вперед свою команду вывел Егор Петухов. На второй период победители «регулярки» избрали оборонительную тактику: минчане перебросали хозяев в несколько раз, но извлечь выгоду из этого не смогли.



В середине третьего игрового отрезка случилась потасовка, после которой малые штрафы получили по два хоккеиста с обеих сторон. Всплеск эмоций положительно сказался на гостях — цифры на табло сравнял Вадим Мороз. Эта шайба оказалась последней в основном времени, встреча перешла в первый овертайм, а затем и во второй, где победу нашей команде принес Ник Меркли — 2:1.



Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии до четырех викторий — 2:3. Шестой поединок в серии между минским и московским «Динамо» пройдет на «Минск-Арене» во вторник.