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23:33 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу в серии первого раунда плей-офф КХЛ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» сократили отставание в серии против московских одноклубников в четвертьфинале Западной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

Пятый матч противостояния минского и московского «Динамо» состоялся на площадке соперника. Стартовая треть проходила с игровым преимуществом хозяев и закономерно закончилась в пользу москвичей — на 7-й минуте встречи вперед свою команду вывел Егор Петухов. На второй период победители «регулярки» избрали оборонительную тактику: минчане перебросали хозяев в несколько раз, но извлечь выгоду из этого не смогли.

В середине третьего игрового отрезка случилась потасовка, после которой малые штрафы получили по два хоккеиста с обеих сторон. Всплеск эмоций положительно сказался на гостях — цифры на табло сравнял Вадим Мороз. Эта шайба оказалась последней в основном времени, встреча перешла в первый овертайм, а затем и во второй, где победу нашей команде принес Ник Меркли — 2:1.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова сократили отставание в серии до четырех викторий — 2:3. Шестой поединок в серии между минским и московским «Динамо» пройдет на «Минск-Арене» во вторник.

Динамо М
1:2ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Динамо Мн
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