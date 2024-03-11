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01:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусы не сдаются фавориту, «Трактор» едет в четвертьфинал. Итоги дня плей-офф КХЛ

Шесть участников второго раунда известны, а восьмые команды конференций ещё в игре.

Динамо М
Динамо Мн
Салават Юлаев
ТракторКХЛ: таблица и календарь
Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 11 марта | Источник: ПАВЕЛ ТАБАРЧУК, PHOTO.KHL.RU

10 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось два матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 10.03.2024, 14:30

Трактор4Салават Юлаев2

«Салават» не хотел второй год подряд вылетать в первом раунде за шесть матчей и впервые в серии с «Трактором» включился уже в первом периоде, который выиграл 2:0. Бадди Робинсон один гол отквитал, а потом зоркие глаза видеотренеров челябинского клуба помогли заметить явный офсайд при третьей шайбе «СЮ». После этого забивал только челябинский клуб: злой гений Уфы ещё с 2018-го Виталий Кравцов набрал 1+1, а Робинсон добил соперника голом в пустые ворота. «Салават», который в плей-офф показал только одну тройку, абсолютно заслуженно вылетает.

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КХЛ 2023-2024
1/4 финала конференций, 10.03.2024, 17:00

Динамо М1Динамо Мн2ОТ

На потенциально последнюю игру в серии «Динамо» вышло без Никиты Гусева: без лучшего бомбардира КХЛ атака бело-голубых сразу стала выглядеть куда скромнее. Впрочем, у москвичей есть неплохие нижние звенья, где голом отметился Егор Петухов. Минское «Динамо» в третьем периоде ответило шайбой Вадима Мороза, и больше голов в основное время не было. В первом овертайме больше моментов создали москвичи, которые дважды играли в большинстве — однако уже на старте второй двадцатиминутки минчане организовали стремительную контратаку, которую закончил Ник Меркли. «Минск-Арена» в этом году точно увидит ещё один матч «Динамо».

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