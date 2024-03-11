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01:32 (мск), источник: БЕЛТА

Квартальнов о победе «Динамо» в Москве: тяжелая игра, фортуна нам улыбнулась

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного для «зубров» пятого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против московских одноклубников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо Минск»

Пятый поединок динамовского дерби проходил в Москве, в случае поражения наша команда завершила бы выступления в текущем сезоне. Хозяева льда вышли вперед уже на восьмой минуте, ответ у «зубров» нашелся в середине третьего периода — отличился Вадим Мороз. Развязка в итоге наступила только во втором овертайме, победу минчанам со счетом 2:1 принес Ник Меркли.

«Здорово, что вернули серию в Минск. Это хорошо для Беларуси. Тяжелая игра. Выстояли в первом овертайме, мало владели шайбой, нас придавили. Но фортуна улыбнулась нам. Если в прошлом матче мы проиграли третий период и овертайм, то теперь все наоборот. Это хорошо. Сегодня были необязательные удаления за выброс шайбы и за шесть игроков на льду, нужно это контролировать. Мы играем с сильным соперником. У некоторых ребят нет опыта игры на таком уровне, но все стараются работать на команду. Всеми доволен, выделять никого не буду», — сказал Квартальнов.

«Рады победе и тому факту, что вновь сыграем на своей арене для наших болельщиков. Алексей Колосов провел невероятный матч, столько раз нас выручал. Весь сезон он помогает нам. На мой взгляд, это вратарь уровня НХЛ, — отметил автор победной шайбы “зубров” Ник Меркли. — Во время матча каждый боролся и отдавал все силы для победы. Теперь надо это повторить в следующей игре. Эта победа вдохновит всех. Нужно сделать все, чтобы исход серии решился в седьмой игре. Там может случиться все, что угодно».

Данный поединок стал для минского «Динамо» самым продолжительным за все время выступлений в КХЛ. В серии до четырех побед по-прежнему ведут московские одноклубники (3:2), шестой матч противостояния пройдет во вторник на «Минск-Арене», начало — в 19.30.

Динамо М
1:2ОТ
1:0, 0:0, 0:1
Динамо Мн
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