«Металлург» последним из Восточной конференции вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

ТАСС, 11 марта. Магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 в овертайме обыграл хабаровский «Амур» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Архип Неколенко (6-я минута), Игорь Гераськин (57) и Никита Гребенкин (63). У проигравших отличились Дмитрий Шевченко (39) и Алекс Броадхёрст (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Металлурга». «Металлург» стал последним участником четвертьфинала из Восточной конференции, ранее от Востока туда пробились омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист» и челябинский «Трактор». Среди команд Западной конференции в четвертьфинал вышли петербургский СКА, ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». Последний участник следующей стадии Кубка Гагарина определится в паре «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск), счет в серии — 3−2 в пользу москвичей, шестой матч пройдет 12 марта в Белоруссии.

Соперник «Металлурга» по четвертьфиналу определится позднее, команда из Магнитогорска может сыграть с минским «Динамо» или «Спартаком». Четвертьфинальная стадия плей-офф КХЛ стартует 16 марта.