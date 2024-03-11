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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Артюхин заявил, что у минского «Динамо» есть все шансы выиграть серию

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о шансах минского «Динамо» обыграть одноимённый клуб из Москвы в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

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Евгений Артюхин заявил, что у минского «Динамо» есть все шансы выиграть серию | Источник: Чемпионат.com

«Гусев влияет на креативность атаки московского “Динамо”, но не так сильно. Не факт, что если бы Никита был вчера в составе, они забросили бы Минску десять. Он играет огромную роль в команде, у них лучшее большинство. Их связка работает весь сезон, и если кто-то выпадает, то это ощущается. “Зубры” здоров играли, сделали отличный камбэк. Как сдерживать Гусева, чтобы минчане снова победили? Конечно, его можно закрыть. Здесь даже изобретать ничего не надо, а просто играть дисциплинировано, не давать шансов “Динамо” играть в большинстве, это их главное оружие. Если не удаляться, играть в равных составах, то у минского “Динамо” будут большие шансы выиграть серию», — приводит слова Артюхина Legalbet.

10 марта в Москве состоялся пятый матч серии между московским и минским «Динамо». Во втором овертайме со счётом 2:1, победу одержала белорусская команда. Один из лидеров москвичей Никита Гусев пропустил встречу по причине болезни. Сейчас его команда ведёт в серии 3:2. Шестой матч команды проведут 12 марта в Минске.

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