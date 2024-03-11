Евгений Артюхин заявил, что у минского «Динамо» есть все шансы выиграть серию

«Гусев влияет на креативность атаки московского “Динамо”, но не так сильно. Не факт, что если бы Никита был вчера в составе, они забросили бы Минску десять. Он играет огромную роль в команде, у них лучшее большинство. Их связка работает весь сезон, и если кто-то выпадает, то это ощущается. “Зубры” здоров играли, сделали отличный камбэк. Как сдерживать Гусева, чтобы минчане снова победили? Конечно, его можно закрыть. Здесь даже изобретать ничего не надо, а просто играть дисциплинировано, не давать шансов “Динамо” играть в большинстве, это их главное оружие. Если не удаляться, играть в равных составах, то у минского “Динамо” будут большие шансы выиграть серию», — приводит слова Артюхина Legalbet.