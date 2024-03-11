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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Такие серии рождают команду». Разин — о проходе «Амура» в первом раунде

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал исход серии с «Амуром», в котором магнитогорский клуб оказался сильнее в шести матчах.

Амур
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«Такие серии рождают команду». Разин — о проходе «Амура» в первом раунде | Источник: Чемпионат.com

«Тяжёлая игра предполагалась, хорошая поддержка трибун, у игроков “Амура” ноги сами бегут, тяжело выходить из-под давления. Был тяжёлый первый период, выстояли, забили хороший гол, неплохо играли второй гол, но пропустили в раздевалку. Третий период тоже неплохо играли, “Амур” больше играл в давление. Жалко, что в конце не выстояли, пропустили в концовочке, но команда показала характер. Команда собралась, в овертайме идеально провели смены свои, не дали сопернику шансов.

Вторая игра была неважная, когда не забили после шести попыток игры в большинстве, дали “Амуру” почувствовать вкус победы, что они могут нас обыграть. Хорошая серия, доволен, что переломили всё-таки, команда у нас молодая, и такие серии рождают команду, такие победы сплачивают, поэтому спасибо “Амуру” за эту серию, спасибо болельщикам — и нашим, и хабаровским. Думаю, зрителям игра понравилась, держала в напряжении. Едем на Запад, как сказал Архип Неколенко», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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