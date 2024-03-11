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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Какими будут пары плей-офф Кубка Гагарина во втором раунде? Все варианты здесь

У каждой из уже вышедших в четвертьфинал команды по два варианта, и всё решится по итогам динамовской зарубы.

КХЛ: таблица и календарь
Какими будут пары в четвертьфинале плей-офф КХЛ, кто с кем сыграет во втором раунде Кубка Гагарина, все расклады | Источник: Чемпионат.com

В Хабаровске завершился шестой матч серии «Металлург» — «Амур». В овертайме победу выгрызли магнитогорцы, которые таким образом закрыли серию со счётом 4−2.

Теперь известно семь из восьми участников следующего раунда Кубка Гагарина, в котором Запад перехлестнётся с Востоком, но по-прежнему нельзя назвать ни одну пару. Всё решится по итогам противостояния московского и минского «Динамо», там счёт пока 3−2 в пользу команды из столицы России.

Напомним, во втором раунде лучшая по посеву команда Запада (А1) встретится с худшей по посеву командой Востока (Б4) и так далее. Кроме того, будет сформирована сетка для дальнейшего определения полуфинальных пар.

Четвертьфиналы

А1 — Б4 (С1).
А2 — Б3 (С2).
Б1 — А4 (С3).
Б2 — А3 (С4).

Полуфиналы

С1 — С4.
С2 — С3.

Варианты дальнейшей сетки плей-офф

Если серию выиграет московское «Динамо»

Четвертьфиналы

«Динамо» М (А1) — «Трактор» (Б4).
СКА (А2) — «Автомобилист» (Б3).
«Металлург» (Б1) — «Спартак» (А4).
«Авангард» (Б2) — «Локомотив» (А3).

Полуфиналы

«Динамо» М/ «Трактор» — «Авангард»/ «Локомотив»
СКА/ «Автомобилист» — «Металлург»/ «Спартак».

Если серию выиграет минское «Динамо»

Четвертьфиналы

СКА (А1) — «Трактор» (Б4).
«Локомотив» (А2) — «Автомобилист» (Б3).
«Металлург» (Б1) — «Динамо» Мн (А4).
«Авангард» (Б2) — «Спартак» (А3).

Полуфиналы

СКА/ «Трактор» — «Авангард»/ «Спартак».
«Локомотив»/ «Автомобилист» — «Металлург»/ «Динамо» Мн.

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