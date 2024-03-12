Кожевников назвал главное разочарование розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 | Источник: Чемпионат.com

«ЦСКА вот, конечно, удивил. Наверное, это главное разочарование плей-офф. Ведь опыт у них огромнейший, но что-то не доделали, не доработали», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2−4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.