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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Кожевников назвал главное разочарование розыгрыша Кубка Гагарина — 2024

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что считает игру ЦСКА главным разочарованием первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Кожевников назвал главное разочарование розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 | Источник: Чемпионат.com

«ЦСКА вот, конечно, удивил. Наверное, это главное разочарование плей-офф. Ведь опыт у них огромнейший, но что-то не доделали, не доработали», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2−4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.

Отметим, что впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф — 2024 с одинаковым счётом 1−4.

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