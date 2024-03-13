Хоккеисты минского «Динамо» завершили борьбу за Кубок Гагарина

Шестая встреча команд при счете 3:2 в серии в пользу москвичей прошла в «Минск-Арене». Начало матча осталось за минчанами: «зубры» создали пару неплохих моментов, а затем получили право на игру в большинстве. Именно численное преимущество помогло открыть счет: точный кистевой бросок из правого круга вбрасывания удался Сэму Энасу. Для американского форварда этот набранный балл стал 50-м в сезоне. На последней минуте периода наши хоккеисты активизировались вновь. Отличные возможности увеличить отрыв имели Виталий Пинчук и Таннер Фриц, но оба игрока свои шансы не реализовали.

Лидерство минчан сохранилось до середины второго периода. После вбрасывания в чужой зоне москвичи убежали в контратаку, которую удачно для своего клуба завершил Максим Джиошвили. Автором голевой передачи стал белорусский защитник гостей Кирилл Готовец. В дальнейшем соперники в равной степени угрожали воротам друг друга, но при уходе на перерыв на табло оставались две единицы.

Заключительная треть началась для хозяев обескураживающе: форвард москвичей Артем Ильенко отправил шайбу между щитков Алексея Колосова и вывел свою команду вперед. Вскоре «зубры» еще и остались вчетвером против пятерки противника, но выстояли. В оставшееся время гости умело сдерживали все атаки минчан, но ровно за две минуты до сирены соперник остался в меньшинстве. Увы, в самый важный момент реализовать лишнего не получилось, затем случилось спорное удаление Ника Меркли и точный бросок Джордана Уила в пустые ворота. В итоге поражение 1:3 в матче, 2:4 в серии и вылет из сезона.



В регулярном чемпионате минское «Динамо» заняло восьмое место на Западе, а московская команда стала в конференции лучшей, попутно забрав Кубок Континента за наибольшее количество очков во всей КХЛ. Два стартовых матча серии до четырех побед прошли в столице России 2 и 4 марта и закончились победами хозяев льда — 4:1 и 4:3.

Далее соперники переехали в «Минск-Арену»: третий поединок 6 марта остался за «зубрами» (3:1), но в следующей игре москвичи вырвали викторию в овертайме (3:2). В пятом матче в «ВТБ Арене» позавчера дело также вышло за пределы основного времени, но на сей раз удачливее были минчане (2:1). Серия вернулась в столицу Беларуси, где и подошла к концу сегодня.

За шестнадцать лет выступлений в КХЛ наша команда пока ни разу не становилась четвертьфиналистом сезона. «Зубры» выходили в плей-офф восемь раз и всегда останавливались в первом раунде. Трижды минчан выбивал СКА (2021, 2022, 2023), по два раза — московские одноклубники (2012, 2024) и ярославский «Локомотив» (2011, 2017), еще однажды — финский «Йокерит» (2015).