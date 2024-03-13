В КХЛ будет новый чемпион: итоги первого раунда Кубка Гагарина

Завершился первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Финалисты прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барс» завершили сезон, команды братьев Заварухиных «Автомобилист» и «Трактор» сенсационно прошли в четвертьфинал, а СКА под руководством Романа Ротенберга добыл победу в непростой серии против нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова.

Чемпион и финалист сложили полномочия

Московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» в прошлом сезоне КХЛ разыграли между собой Кубок Гагарина, но в новом сезоне отказались от чемпионских амбиций на стадии первого раунда. «Красно-синие» уступили ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах серии, а казанцы «уложились» в аналогичный отрезок в противостоянии с екатеринбургским «Автомобилистом». Для главных тренеров обеих команд, потерпевших поражение, — Сергея Федорова и Зинэтулы Билялетдинова — столь неудачный результат может стоить рабочего места.

Во второй раз в истории КХЛ финалисты предыдущего сезона не смогли пройти дальше первого раунда. Ранее подобная ситуация произошла десять лет назад, когда в Кубке Гагарина 2014 года на стадии первого раунда сезон завершили московское «Динамо» и челябинский «Трактор».

Братья Заварухины могут встретиться в финале

Успехи двоюродных братьев Николая и Алексея Заварухиных, возглавляющих «Автомобилист» и «Трактор» соответственно, преподнесли одну из главных сенсаций первого раунда плей-офф. До старта турнира многие журналисты и хоккейные эксперты были уверены, что «Ак Барс» за счет опыта пройдет екатеринбуржцев, а челябинцы не смогут ничего противопоставить уфимскому «Салавату Юлаеву». На деле же все случилось иначе.

«Автомобилист» уверенно прошел казанцев и не дал звездным подопечным Зинэтулы Билялетдинова ни шанса на триумф, а «Трактор» с многочисленными случаями использования мордобоя и силовой борьбы отправил «Салават» Виктора Козлова в нокаут. Уфимцев не спас даже Александр Самонов: один из лучших вратарей регулярного сезона не проявил той же надежности в плей-офф.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Во втором раунде плей-офф «Автомобилист» встретится со СКА, а «Трактор» — с московским «Динамо». Теоретически команды двух двоюродных братьев могут встретиться только в финале Кубка Гагарина.

Реабилитация СКА, мощь «Авангарда» и историческая победа «Спартака»

Серия СКА и «Торпедо» стала одной из самых интересных в первом раунде плей-офф КХЛ. По всем прогнозам петербуржцы должны были обыгрывать столкнувшихся с кризисом нижегородцев, однако в первом же матче подопечные Ларионова благодаря усилиям голкипера Ивана Кульбакова и своих молодых звезд одолели команду Ротенберга и поставили под сомнение дальнейший успех СКА. Автозаводцы были близки к победе и во втором матче, в котором вели со счетом 2:0. Но свое преимущество «Торпедо» упустило и проиграло в середине второго овертайма. В дальнейшем СКА за счет мастерства, опыта и свежести задушил нижегородцев и не отдал сопернику ни матча.

На мастерстве выехал и «Авангард». Тольяттинская «Лада», вышедшая в плей-офф в первый же свой сезон после возвращения в КХЛ, дала омичам бой и потрепала им немало нервов, но с силой мощного первого звена «ястребов» ожидаемо не справилась. Главные звезды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше, а также капитан команды Дамир Шарипзянов на троих набрали 19 очков в пяти матчах, что составляет половину от всех результативных действий всех игроков омского коллектива.

Московский «Спартак» также за счет более высокого уровня мастерства справился с «Северсталью». Серия «красно-белых» с череповчанами являлась едва ли не самой непредсказуемой в первом раунде, но завершилась победой столичной команды в пяти играх. Алексей Жамнов впервые в своей карьере выиграл серию в качестве главного тренера клуба, а «Спартак» впервые за 14 лет прошел во второй раунд исключительно своими силами: в 2022 году «красно-белые» дошли до этой стадии только благодаря отказу финского «Йокерита» участвовать в турнире. Кроме того, «Спартак» и «Северсталь» оправдали все ожидания касательно результативности: на двоих команды забросили 33 шайбы в пяти матчах. Это самый высокий показатель во всех парах первого раунда.

В битве двух «Динамо» победила Москва

Московское «Динамо» позже всех завершило выступление в регулярном чемпионате КХЛ, по итогам которого стало лучшим клубом лиги и впервые за десять лет выиграло Кубок континента. Позже всех «бело-голубые» завершили и первый раунд плей-офф. Их серия против одноклубников из Минска ожидаемо стала едва ли не самой трудной, нервной, ожесточенной и энергозатратной. Москвичи хоть и играли с худшей командой Западной конференции из вышедших в плей-офф, но все-таки минчане составили команде Алексея Кудашова серьезную конкуренцию.

Победу в серии московское «Динамо» добыло только в шестом матче серии, который прошел в столице Белоруссии. По ходу противостояния «бело-голубые» едва не потеряли Никиту Гусева. Главный рекордсмен клуба и лучший бомбардир сезона из-за проблем со здоровьем пропустил овертайм четвертого матча и не сыграл в пятой встрече противостояния, но к решающей игре все же вернулся в состав. Для Кудашова это столь же важно, как и успех во всей серии, по итогам которой его коллектив вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

С трудностями столкнулся и магнитогорский «Металлург». Андрей Разин впервые в своей тренерской карьере преодолел стадию первого раунда плей-офф КХЛ, но для этого ему и его команде пришлось изрядно попотеть в серии с «Амуром». Хабаровчане под руководством Андрея Мартемьянова насладились первым за шесть лет участием в розыгрыше Кубка Гагарина и едва не сотворили сенсацию, помучив «Магнитку» поездками на Дальний Восток. Серия имела все шансы дойти до решающего, седьмого матча, но Никита Гребенкин был против подобного расклада. В овертайме шестой игры молодая звезда «Металлурга» отправила «Амур» в отпуск, а магнитогорскую команду — во второй раунд.

Все пары второго раунда плей-офф КХЛ

Группа А, старт серий 16 марта:

«Динамо» — «Трактор»

«Авангард» — «Локомотив»

Группа Б, старт серий 17 марта:

«Металлург» — «Спартак»

СКА — «Автомобилист».