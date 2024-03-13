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13:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Салават Юлаев» отправляется в тур по Башкирии

Уфимский «Салават Юлаев», досрочно закончив сезон в КХЛ, отправляется в тур по городам Башкирии.

«Мы начинаем наш большой #МатурТур по городам и населенным пунктам республики! Уже завтра, 14 марта мы приедем сразу в три прекрасных места на карте Башкортостана. “Салават Юлаев” посетит: Суук-Чишма (ул. Фрунзе, 17), Благовещенск (Комарова, 19/1) и Языково (Победы, 2/1)», — сообщает пресс-служба уфимцев.

Напомним, «Салават» вылетел в плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина от «Трактора» в шести играх.

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