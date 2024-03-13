«Салават Юлаев» отправляется в тур по Башкирии
Уфимский «Салават Юлаев», досрочно закончив сезон в КХЛ, отправляется в тур по городам Башкирии.
Уфимский «Салават Юлаев», досрочно закончив сезон в КХЛ, отправляется в тур по городам Башкирии.
«Мы начинаем наш большой #МатурТур по городам и населенным пунктам республики! Уже завтра, 14 марта мы приедем сразу в три прекрасных места на карте Башкортостана. “Салават Юлаев” посетит: Суук-Чишма (ул. Фрунзе, 17), Благовещенск (Комарова, 19/1) и Языково (Победы, 2/1)», — сообщает пресс-служба уфимцев.
Напомним, «Салават» вылетел в плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина от «Трактора» в шести играх.