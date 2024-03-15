Слабаков не осталось. Кто из восьми команд пройдет дальше в Кубке Гагарина | Источник: Спорт-Экспресс

В этом сезоне КХЛ точно не повторится прошлогодний финал — и ЦСКА, и «Ак Барс» вылетели из плей-офф после первого раунда. Кто заберет Кубок Гагарина на этот раз? И придется ли по душе хоккейной общественности перекрестный плей-офф?

«Динамо» Москва — «Трактор»

Прогноз «СЭ»: 4−3.

«Трактор» удивительным образом преобразился в плей-офф и отправил в отпуск «Салават Юлаев», который считался фаворитом серии. Челябинцы выиграли битву характеров, а многочисленные драки и стычки только сплотили команду Алексея Заварухина. Вратарская дуэль осталась за Заком Фукале, который выручал в тяжелые моменты. Вовремя проснулись лидеры, забившие важные голы. «Динамо» — совсем другой соперник и по уровню мастерства, и по организации игры. С трудом представляется, что москвичи начнут теряться в простых ситуациях, как это делали некоторые хоккеисты «Салавата Юлаева». Кудашов на лавке им просто не позволит этого.

Москвичей может подвести неопределенность с вратарями. Первый раунд так и не ответил на вопрос, на кого из двух голкиперов — Илью Коновалова или Максима Моторыгина — «Динамо» сделает ставку в следующем раунде. По логике это должен быть Коновалов, который заканчивал серию с минчанами. Опасения вызывает форма Никиты Гусева. В последнем матче лучший бомбардир регулярки провел скромные 7 минут и 48 секунд, а пятую игру вовсе пропустил. «Динамо» с Гусевым и без него — две разные команды. Никита — системообразующий форвард большинства и главный дирижер атаки бело-голубых. Его отсутствие или неготовность показывать привычный уровень серьезно ослабит команду. Впрочем, верим, что соперники подойдут к серии в оптимальном состоянии. В таком случае шансы «Динамо» на проход явно выше.

СКА — «Автомобилист»

Прогноз «СЭ»: 4 −2.

Пожалуй, единственная пара, в которой прослеживается очевидный фаворит. СКА изначально считался главным претендентом на Кубок Гагарина и подтвердил свой статус в серии с «Торпедо» (4−1). Но недооценивать «Автомобилист» точно не стоит. Екатеринбуржцы наконец-то развенчали статус некубковой команды, который преследовал их очень давно. Можно списывать вылет «Ак Барса» на внутренние проблемы казанцев, но не стоит обесценивать заслуги «Автомобилиста».

Если продолжит ловить кураж Евгений Аликин, а мастера нападения уральцев Широков, Мэйсек, Голышев, Макеев, Волк будут реализовывать моменты, СКА придется очень непросто. Тем более армейцы остались без своего лучшего защитника Александра Никишина, который из-за травмы точно пропустит второй раунд. Сможет ли Роман Ротенберг найти ему равноценную замену? Ставим на СКА из-за его превосходства в движении: все-таки у «Автомобилиста» средний возраст существенно выше. Еще одна интрига — сыграет ли в серии Стефан Да Коста. Без капризного француза екатеринбуржцы выиграли четыре матча из четырех.

«Металлург» — «Спартак»

Прогноз «СЭ»: 4−2.

«Металлург» столкнулся с большими проблемами в первом раунде плей-офф. Высокий «посев» не гарантировал легкой прогулки с неуступчивым «Амуром». Серия затянулась до шести матчей, но «Магнитка» все-таки взяла свое за счет превосходства в мастерстве игроков. Хотя у команды Андрея Разина достаточно резервов, благодаря которым она еще может добавить в плей-офф. Безобразно провели первый раунд Денис Зернов, Максим Карпов и Никита Михайлис. Самая высокооплачиваемая троица уральцев набрала всего три очка. А Карпов еще и погряз в минусах — за серию с «Амуром» Максим заработал «минус 7». Если Разину удастся разбудить лидеров, а еще подкрутить большинство, то шансы на проход в следующий раунд серьезно возрастут.

«Спартак» относительно легко прошел «Северсталь», но против «Металлурга» получит другой уровень сопротивления. Даже по серии с «Амуром» мы увидели, как «Магнитка» умеет терпеть и перестраиваться на более прагматичную модель. Москвичи также обладают вариативным нападением, но основная опасностью идет от компании Ивана Морозова. При этом решить исход могут и нижние звенья — тем же череповчанам много проблем создала четвертая тройка Беляев — Рубцов — Филин. Нас ждет тактическое противостояние Разина и Жамнова. Мы помним, как наставник «Спартака», работая в сборной, упрощал игру и откатывался к простым схемам на Олимпиаде. Нечто подобное может принести успех «Спартаку» против «Магнитки». Но готовы ли к такому игроки красно-белых? В этом есть сомнения. Больше верится в гибкость «Металлурга», который закалился за серию с «Амуром».

«Авангард» — «Локомотив»

Прогноз «СЭ»: 2−4.

Обе команды уверенно прошли первый раунд, но у ярославцев соперник был намного серьезнее. Команда Игоря Никитина наконец-то выбила ЦСКА и теперь представляется едва ли не главным фаворитом плей-офф. Причем выбила предельно уверенно, отдав лишь первый матч серии. «Авангард» же катком проехался по «Ладе», которая к концу сезона сильно сдала. Как обычно, солировали Владимир Ткачев (0+8) и Рид Буше (7+0), при этом удивили ноль очков у центра их звена Райана Спунера. Не дал поводов сомневаться в своей надежности и вратарь Павел Хомченко, но тут нужно не забывать об уровне соперничества. Все-таки «Локомотив» способен создать «Авангарду» куда больше проблем, чем «Лада».

Никуда не делась проблема отсутствия второго ударного звена и надежной обороны у омичей, ярославцы в этом плане выглядят намного увереннее. Единственным недостатком команды Никитина можно назвать отсутствие ярко выраженных лидеров в атаке, но в серии с ЦСКА это никак не помешало. Можно вспомнить то, как «засушил» «Авангард» с его ударной тройкой в прошлом плей-офф «Ак Барс». Единственным светлым пятном был Ткачев, остальных же просто было не видно. Что-то подсказывает, что и на этот раз не самый сбалансированный «Авангард» не сможет одолеть дисциплинированного соперника.