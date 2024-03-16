Испытания для Гусева и «Спартака». Стартует ¼ финала плей-офф КХЛ

В субботу состоятся первые матчи в сериях московского «Динамо» с «Трактором» и «Авангарда» с «Локомотивом» (группа А). В воскресенье в Магнитогорске «Металлург» примет «Спартак», а СКА — «Автомобилист» (группа В). В дальнейшем игры в Москве и Омске пройдут 18 марта, а в Магнитогорске и Санкт-Петербурге — 19 марта.

20 и 22 марта матчи пройдут в Челябинске и Ярославле, а 21 и 23 марта — в Москве и Екатеринбурге. Затем, если потребуется, матчи пары плей-офф в группе А состоятся 24, 26 и 28 марта, а в группе В — 25, 27 и 29 марта. Победители пар внутри групп встретятся между собой в полуфинале.

Только в первом сезоне КХЛ в 2009 году команды, которые ныне представляют Запад и Восток, в плей-офф играли друг с другом, поскольку регулярный чемпионат тогда не был разделен на конференции — это произошло с сезона-2009/10. Целенаправленное же решение о перекрестном плей-офф было принято в прошлом году, о чем в апреле по итогам совета директоров объявил президент лиги Алексей Морозов. Таким образом, в финале Кубка Гагарина могут сыграть друг с другом как западные, так и восточные команды.

Во многом такой шаг называется экспериментальным, так как призван внести свежесть и интригу по ходу плей-офф. Тем более что на Западе в течение четырех последних лет, за исключением «коронавирусного» сезона-2019/20, в полуфинале постоянно встречались СКА и ЦСКА — сильнейшие клубы конференции, которые на пути друг к другу методично убирали соперников. Болельщикам перекрестный формат должен быть удобнее, чтобы охватывать для просмотра все матчи как на Западе, так и на Востоке.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 16.03.2024, 17:00 Динамо М - Трактор -

СКА вдохновился перед плей-офф походом на выборы

Стартовавший плей-офф выявил слабости одних команд и силу других. Об этом можно говорить на примере победителя регулярного сезона московского «Динамо», а также «Автомобилиста» и «Трактора», которых никто в их парах ⅛ финала не называл фаворитами. Бело-голубым пришлось бороться в решающих матчах с минским «Динамо» без лучшего бомбардира первого этапа Никиты Гусева, который в шестой встрече сыграл не так много для своего уровня — около восьми минут. Гусева продолжают готовить к решающим матчам плей-офф, и даже в открытой тренировке «Динамо» с основным составом он участия не принимал.

Полезнее для «Динамо» оказалось возвращение канадца Седрика Пакетта, который во всех своих четырех матчах плей-офф приносил очки, оформив дубль в том числе в четвертой игре. «Конечно, возвращение Седрика по ходу серии добавило нам мощи. Он забросил три очень важные шайбы и прибавлял от игры к игре. Но мы не можем полагаться только на отдельных игроков, нам нужно быть командой, каждый должен внести вклад в победу», — сказал ТАСС партнер Пакетта и Гусева по ударной тройке «Динамо» Джордан Уил.

У «Трактора» чувствительной потерей является отсутствие ведущего защитника Сергея Телегина, который не поехал с командой на игры в Москву.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 16.03.2024, 13:30 Авангард - Локомотив -

«Авангард» год назад на этой же стадии играл с вышедшим в финал «Ак Барсом», а в этом году на четвертьфинальной стадии сыграет с «Локомотивом», который выбил другого финалиста прошлого сезона — ЦСКА. Соперники подходят к противостоянию с давними потерями. У ярославцев только три игры с армейцами провел недавно восстановившийся Егор Аверин, в то время как у омичей только к выездной части серии должен быть готов защитник Роман Абросимов и не играющий с середины февраля олимпийский чемпион Иван Телегин.

Санкт-петербургский СКА в победной серии с «Торпедо» потерял четырех игроков — защитников Александра Никишина, Андрея Педана и Михаила Пашнина, а также нападающего Борну Рендулича. При всей глубине состава у армейцев могут быть проблемы именно в обороне. Самый результативный защитник регулярного сезона Никишин точно пропустит первый матч и пока не внесен в список травмированных, откуда был выведен и Пашнин, сыгравший в серии с нижегородцами только один матч. Атака у СКА, который полным составом организованно принял участие в президентских выборах в пятницу, выглядит более сбалансированной и надежной даже в отсутствие Рендулича и давно травмированного Владимира Алистрова.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 17.03.2024, 17:00 СКА - Автомобилист -

Екатеринбургская команда в первом раунде с «Ак Барсом» одержала победу в шестом матче даже без Стефана да Косты и автора хет-трика в одном из матчей с казанцами Анатолия Голышева. Однако на дистанции с более мощным соперником в четвертьфинале такие потери могут «Автомобилисту» дорого обойтись. Особняком стоит вопрос, насколько психологически готовым у уральцев подойдет к предстоящей серии Евгений Аликин в воротах.

Ковальчук пока опять в ротации

В серии лучшей команды Востока в регулярном чемпионате «Металлурга» и «Спартака» сыграют самые результативные клубы конференций на первом этапе сезона. Красно-белые забросили больше всех шайб в лиге (233), «Металлург» на гол опередил в своей конференции «Авангард» (211). У «Спартака» половину регулярного сезона задавала тон первая тройка во главе с одним из лучших бомбардиров, бывшим форвардом «Металлурга» Николаем Голдобиным. Наиболее полезно их звено сыграло в четвертом матче предыдущего раунда с «Северсталью» в Череповце (5:4 ОТ), в котором Голдобин и Павел Порядин отдали по две передачи, а Иван Морозов оформил дубль.

Та победа в овертайме стала ключевой перед следующим матчем в Москве, в котором красно-белые выиграли со счетом 5:1. В числе же лучших снайперов «Спартака» лидерами в плей-офф являются отнюдь не представители ведущей тройки, а защитник Михал Чайковски и форвард четвертого звена Александр Беляев с тремя шайбами.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 17.03.2024, 14:30 Металлург Мг - Спартак -

«Соперник хороший, быстрый, показывает силовую игру. Главное, чтобы мы после того, как выйдем на лед, задали свой темп, играли хорошо. Сам чувствую себя нормально, нахожусь в хорошей форме, с партнерами сыгрываемся еще лучше», — сказал ТАСС после открытой тренировки «Спартака» Морозов.

В составе команды перед вылетом в Магнитогорск тренировался и олимпийский чемпион Илья Ковальчук, который в серии с «Северсталью» провел один матч, оказавшийся для «Спартака» неудачным (1:2). На льду «Мегаспорта» 40-летний Ковальчук занимался в зеленом свитере, как и Беляев, Егор Филин, молодые Демид Мансуров, Даниил Орлов и Никита Сусуев, причем последние активно привлекаются как молодежкой в плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги, так и фарм-клубом красно-белых «Химиком» в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Все это говорит о том, что Ковальчук, о 100-процентной готовности которого говорил в пятницу главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, по-прежнему будет рассматриваться в качестве игрока ротации.