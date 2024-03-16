Перекрестный плей-офф: за и против | Источник: Спорт-Экспресс

С нынешнего сезона в КХЛ введен перекрестный плей-офф: четыре лучшие команды Западной конференции сыграют с четырьмя командами Восточной, прошедшими первый раунд. Как скажется нововведение на интриге?

За

Артур Хайруллин

Из четырех пар второго раунда в трех команды ни разу не играли друг с другом в плей-офф. Разве может быть что-то еще более интригующее? Просто посмотрите, какие пары мы увидим.

«Магнитка» и «Спартак» — две атакующие команды, и в этой паре точно не будет скучно. Кто окажется сильнее — Андрей Разин или Алексей Жамнов? Противники перекрестного плей-офф грустят по потенциальной паре «Магнитка» — «Трактор», но кому она была бы интересна за пределами Челябинской области?

Сильно преувеличен и ажиотаж вокруг столичных дерби. Да, «Динамо» и «Спартак» — принципиальные соперники, но за МКАДом это мало кого волнует.

Весь регулярный чемпионат говорилось о том, что Западная конференция сильнее Восточной, и теперь появляется отличная возможность это проверить. По одной финальной серии, как это было раньше, судить о силе конференций было невозможно. Сейчас же мы наблюдаем уникальный плей-офф, так давайте получать удовольствие от него.

Против

Михаил Скрыль

Перекрестный плей-офф подавался, как революция Кубка Гагарина, направленная на повышение интереса к парам. Прежние серии нередко повторялись от сезона к сезону. Соперники приедались, как хорошо известный зрителю фильм, который пересматриваешь не первый раз. Теперь в каждой серии надо искать новые интриги и переплетения. Так сложилось, что разглядеть их в нынешних парах без глубинного погружения не так просто. Разве что «Трактор» и московское «Динамо» связывают разборки финала 2013 года, а наставника «Локомотива» Игоря Никитина давняя связь с омским «Авангардом». В остальном перекрестный плей-офф разбил уже традиционные противостояния, которые, пусть и немного приелись, но украшали плей-офф и связывали клубы десятилетиями.

КХЛ, введя перекрестную систему, делокализировала интриги в сериях. Плей-офф — это не только разборки 16 команд, но и особенные чувства болельщиков, которые готовы поддерживать своих любимцев в том числе на выездах. Представляете, какой ажиотаж в Челябинской области вызвала бы серия «Металлурга» и «Трактора». Города разделяют 300 км — это 4−5 часов на машине или электричке. Поболеть за своих на выезде можно даже в будни дни, если запланировать обратную дорогу в ночь после матча. О московском регионе и говорить нечего. Разборки «Динамо» и «Спартака», уверен, вышли бы за пределы хоккейных фанатов. Поддержать команду в Москве банально выгоднее, чем лететь на Южный Урал.

Чем принципиальнее соперничество, тем выше медийная привлекательность каждой серии и тем легче ее раскручивать. Теперь нам с коллегами придется выяснять, почему «Металлург» и «Спартак», которые не пересекались в плей-офф с 1993 года, важны друг для друга. Плей-офф от этого не станет серым и безвкусным. Повышение конкуренции, к которому КХЛ последовательно идет от года к году, сказывается на интересе к сериям. В первом раунде мы не увидели ни одной пары с унылыми 4−0. А результаты 4−1 не отражают содержания матчей, когда все решали мелкие детали. КХЛ дарит нам захватывающий плей-офф и без перекрестного формата. Его эффективность уместнее оценивать после сезона, но пока преимущества реформы искать явно сложнее, чем недостатки, которые бросаются в глаза.