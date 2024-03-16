Артюхин: Ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов

«Вернется ли на лёд Илья Ковальчук? Думаю, что да. Ни в коем случае не списывайте его со счетов! Даже если он не появится на площадке, то, находясь вместе с командой, обязательно окажет необходимое и правильное влияние на её настрой и атмосферу в раздевалке», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».