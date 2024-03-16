Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Трактор
Хоккей. НХЛ
19:30
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Баффало
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Лос-Анджелес
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Анахайм
60
Хоккей. НХЛ
17.03
Флорида
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12.03
Динамо Мн
Динамо М
13
11.03
Амур
Металлург Мг
ОТ
23
10.03
Динамо М
Динамо Мн
ОТ
12
10.03
Трактор
Салават Юлаев
42
9.03
СКА
Торпедо
30
9.03
Металлург Мг
Амур
31
9.03
Авангард
Лада
40
8.03
Динамо Мн
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Артюхин: Ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин заявил, что нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ещё проявит себя в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

СпартакКХЛ: таблица и календарь
Артюхин: ни в коем случае не списывайте Ковальчука со счетов! | Источник: Чемпионат.com

«Вернется ли на лёд Илья Ковальчук? Думаю, что да. Ни в коем случае не списывайте его со счетов! Даже если он не появится на площадке, то, находясь вместе с командой, обязательно окажет необходимое и правильное влияние на её настрой и атмосферу в раздевалке», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Ковальчук в серии с «Северсталью» (4−1) сыграл одну встречу, в которой красно-белые уступили. Он провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь