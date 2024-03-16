Морозов ожидает еще сюрпризов по ходу текущего плей-офф КХЛ

НОРИЛЬСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нынешний розыгрыш плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должен еще удивить результатами. Такое мнение ТАСС высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина уже завершили прошлогодние финалисты — московский ЦСКА и казанский «Ак Барс».

«Первый раунд получился очень интересным, порадовала и содержательная игра, и посещаемость, достигшая рекордного уровня, — сказал Морозов. — Мало кто ожидал, что оба финалиста завершат сезон в первом же раунде. Мы к этому и стремимся: чтобы было больше конкуренции и непредсказуемости. Надеемся, что в дальнейшем будет еще интереснее».

«Многие рассчитывали, что ЦСКА в плей-офф соберется и покажет свой прошлогодний хоккей. Также многие ставили на “Ак Барс”, в котором собрались очень хорошие хоккеисты, но и они не добились результата в плей-офф. И это не очень удивило: мы знали, что рано или поздно такое будет происходить», — добавил он.

Четвертьфиналы Кубка Гагарина, в котором встречаются команды из разных конференций, начнется в субботу.

«Этот формат — экспериментальный, — отметил глава лиги. — По парам, сложившимся сейчас, мы получили немало положительных откликов. Интересные противостояния, очень удобно для телевизионной сетки — каждый день матчи в разных часовых поясах. Болельщики могут следить за всем розыгрышем, не переключаясь с одной игры на другую. Пара матчей этого раунда не будет показано на “Матч ТВ” и телеканалах КХЛ, при этом они будут доступны на цифровых ресурсах по подписке “Яндекс+” в рамках наших партнерских обязательств, а также на региональных каналах».