«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

ТАСС, 16 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 2:1 во втором овертайме обыграл омский «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive-Арене» в присутствии 12 001 зрителя.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (44-я минута) и Максим Березкин (90). У «Авангарда» отличился Иван Николишин (13).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240795&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. В полуфинале победитель противостояния между «Авангардом» и «Локомотивом» сыграет с сильнейшим в серии с участием московского «Динамо» и челябинского «Трактора». В другой части сетки плей-офф московский «Спартак» встретится с магнитогорским «Металлургом», а петербургский СКА — с екатеринбургским «Автомобилистом».