«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 16 марта. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 2:1 во втором овертайме обыграл омский «Авангард» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «G-Drive-Арене» в присутствии 12 001 зрителя.
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (44-я минута) и Максим Березкин (90). У «Авангарда» отличился Иван Николишин (13).
Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом. В полуфинале победитель противостояния между «Авангардом» и «Локомотивом» сыграет с сильнейшим в серии с участием московского «Динамо» и челябинского «Трактора». В другой части сетки плей-офф московский «Спартак» встретится с магнитогорским «Металлургом», а петербургский СКА — с екатеринбургским «Автомобилистом».
«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч серии пройдет 18 марта в Омске. Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. В первом раунде плей-офф «Локомотив» со счетом 4−1 в серии обыграл московский ЦСКА, обладателя Кубка Гагарина прошлого сезона. «Авангард» был сильнее тольяттинской «Лады» (4−1).