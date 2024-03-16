«Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» со счетом 4:2 обыграл московское «Динамо» в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 9 954 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Сошников (15-я минута), Владимир Ткачев (17), Данил Юртайкин (18) и Артем Блажиевский (31). У проигравших отличились Максим Джиошвили (11) и Эрик О’Делл (39). В составе «Динамо» после третьей пропущенной шайбы произошла замена вратаря. Вместо Ильи Коновалова на лед вышел Максим Моторыгин.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Трактора». Второй матч противостояния пройдет 18 марта в Москве. Впервые в истории КХЛ на втором этапе плей-офф используется перекрестная система, в рамках которой команды из Западной и Восточной конференций играют друг с другом.

«Динамо» заняло первое место в общей таблице КХЛ и Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Трактор» стал шестым в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» (4−2), «Трактор» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

«Динамо» и «Трактор» встречались в финале Кубка Гагарина 2013 года. Тогда столичная команда одержала победу со счетом 4−2 в серии и завоевала второй титул подряд. После этого бело-голубые не проходили дальше второго раунда плей-офф.