Ковальчук пропустит четвертый подряд матч «Спартака» в плей-офф КХЛ
Илья Ковальчук пропустит четвертый подряд матч «Спартака» в плей-офф КХЛ.
Илья Ковальчук пропустит четвертый подряд матч «Спартака» в плей-офф КХЛ.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук не попал в состав «Спартака» на четвертый матч подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба.
«Спартак» в воскресенье начнет серию ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выездным матчем против магнитогорского «Металлурга», который начнется в 14:30 мск. Хоккеисты «Спартака» выйдут на матч в том же составе и в тех же сочетаниях, что и в решающем победном матче серии ⅛ финала против череповецкой «Северстали» (5:1).
Ковальчук ранее в пятницу принял участие в открытой тренировке «красно-белых» в преддверии выезда в Магнитогорск и занимался в общей группе наравне со всеми. В разговоре с журналистами 40-летний форвард отметил, что не выходил на лед в трех предыдущих матчах плей-офф против «Северстали» по решению тренерского штаба.
В нынешнем плей-офф Ковальчук принял участие только в одном матче, в котором «красно-белые» уступили на своем льду череповчанам со счетом 1:2.