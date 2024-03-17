Ковальчук пропустит четвертый подряд матч «Спартака» в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею Илья Ковальчук не попал в состав «Спартака» на четвертый матч подряд в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба.

«Спартак» в воскресенье начнет серию ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выездным матчем против магнитогорского «Металлурга», который начнется в 14:30 мск. Хоккеисты «Спартака» выйдут на матч в том же составе и в тех же сочетаниях, что и в решающем победном матче серии ⅛ финала против череповецкой «Северстали» (5:1).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240795&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук ранее в пятницу принял участие в открытой тренировке «красно-белых» в преддверии выезда в Магнитогорск и занимался в общей группе наравне со всеми. В разговоре с журналистами 40-летний форвард отметил, что не выходил на лед в трех предыдущих матчах плей-офф против «Северстали» по решению тренерского штаба.