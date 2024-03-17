«Автомобилист» обыграл СКА в первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 23576 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (13-я минута), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48). У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (18) и Сергей Сапего (46).

Нападающий СКА Арсений Грицюк провел 200-й матч в КХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240795&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Автомобилиста», следующий матч противостояния пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.