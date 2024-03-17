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19:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл СКА в первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл петербургский СКА в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Автомобилист
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Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 23576 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (13-я минута), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48). У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (18) и Сергей Сапего (46).

Нападающий СКА Арсений Грицюк провел 200-й матч в КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Автомобилиста», следующий матч противостояния пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.

СКА вышел в плей-офф со второго места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» в регулярном чемпионате стал пятым на Востоке.

СКА
2:3
1:2, 0:0, 1:1
Автомобилист
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