«Автомобилист» обыграл СКА в первом матче ¼ финала плей-офф КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 23576 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). В составе «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов (13-я минута), Алексей Макеев (17) и Денис Баранцев (48). У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (18) и Сергей Сапего (46).
Нападающий СКА Арсений Грицюк провел 200-й матч в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Автомобилиста», следующий матч противостояния пройдет 19 марта в Санкт-Петербурге.
СКА вышел в плей-офф со второго места в таблице Западной конференции, «Автомобилист» в регулярном чемпионате стал пятым на Востоке.