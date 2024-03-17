Андрей Николишин вырвался вперед в «Битве прогнозов»

Перед началом четвертьфиналов в шоу «Денис против» началась «Битва прогнозов», в которой сошлись авторитетные хоккейные эксперты — Денис Казанский и Андрей Николишин.
По правилам «Битвы», участника, выбирающего своих фаворитов первыми, определяет жребий. Кроме того, за угаданный исход баллы участнику шоу начисляются с учетом букмекерских коэффициентов. И именно это сыграло на руку Андрею Николишину.
В первых матчах своих фаворитов выпало выбирать Денису Казанскому. Но фавориты подвели. Сенсационные победы «Трактора» над московским «Динамо» и «Автомобилиста» над СКА обеспечили лидерство Андрею Николишину за счет высоких коэффициентов.
Итак, после первых матчей четвертьфинальных серий в «Битве прогнозов» вперед вырвался Андрей Николишин. Сможет ли Денис Казанский отыграться — узнаем скоро во втором выпуске шоу «Денис против», посвященного плей-офф КХЛ.