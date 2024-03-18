«Опустили ниже канализации»: «Авангард» унизили в Омске. Сезону конец?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240835&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пара омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива», образовавшаяся уже во втором раунде Кубка Гагарина благодаря новому, перекрестному формату плей-офф Континентальной хоккейной лиги, многими была признана наиболее интересной по сравнению с другими противостояниями на данной стадии турнира. В отношении омичей и «железнодорожников» даже высказывалось мнение, что их дуэль — это скрытый финал сезона.

Однако интрига в серии резко устремилась к нулю по итогам всего лишь двух стартовых матчей, прошедших в Омске. В первом матче «Авангард» на протяжении первых двух периодов выглядел несколько предпочтительнее и чувствовал себя комфортно в толкотне, предлагаемой «Локомотивом». Однако в третьей 20-минутке той встречи «железнодорожники» будто бы включили другую скорость своего состава и превратили жизнь «ястребов» в пытку. Итогом тех мучений стало поражение омичей во втором овертайме с грубой ошибкой защитника «Авангарда» Богдана Киселевича.

Второй же матч серии вскрыл нарыв, и наружу вышли все те трудности, о которых «Авангарду» следовало беспокоиться еще накануне плей-офф. В отношении «ястребов» регулярно отмечали ряд моментов: отсутствие альтернативы первой атакующей тройке Ткачев — Спунер — Буше, неясность в перспективах вратарской линии и не самая надежная оборона. В серии с «Ладой» эти проблемы не выделялись во многом благодаря разнице в уровне игроков в пользу «Авангарда», «Локомотив» же опустил омичей с небес на землю.

Во второй игре серии «железнодорожники» полностью выключили из игры первую тройку «Авангарда», которая вот уже второй матч подряд была вынуждена играть без получившего повреждения центрфорварда Райана Спунера, оборона «ястребов» не выдержала никакого давления от ярославцев и допустила ряд серьезных обрезов и ошибок в своей зоне, а Павел Хомченко и Илья Проскуряков получили полную авоську.

Голкиперы «Авангарда» сегодня пропустили по три шайбы, еще одной «Локомотив» добил команду Михаила Кравца по пустым воротам — 7:0. Качество этих голов говорят сами за себя. Да и показательно, что по суммарному показателю xG (ожидаемые голы) ярославцы «Авангарду» во втором матче даже уступили (1,21 против 1,49). В остальном же «железнодорожники» превосходили соперника во всем: по броскам в створ, вбрасываниям, времени в атаке, отборам. «Какая может быть оценка игры, в которой мы проиграли по всем статьям? Оценка — кол. Команду опустили ниже канализации», — красноречиво отрезал главный тренер омичей по итогам разгрома.

По итогам двух матчей «ястребы» так и не показали, за счет чего могут рассчитывать на выход в полуфинал Кубка Гагарина. «Локомотив» же удивляет своей свежестью и мощью. У ярославцев был небольшой спад на финише регулярного чемпионата, но в плей-офф подопечные Игоря Никитина безжалостно выбили чемпионов последних двух сезонов московский ЦСКА, а теперь то же самое хотят сделать с «Авангардом». Серия переезжает в Ярославль, и «Локомотив» при своих болельщиках даже имеет отличный шанс выиграть это противостояния без возвращения в Омск.