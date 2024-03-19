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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» уволил Кравца! В Омске не вынесли разгрома в плей-офф

«Авангард» расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Кравцом.

Авангард
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«Авангард» уволил Кравца! В Омске не вынесли разгрома в плей-офф | Источник: Спорт РИА Новости

Утром громыхнуло в Омске: местный хоккейный клуб уволил главного тренера Михаила Кравца. О решении объявили на следующий день после унизительного поражения «ястребов» во втором матче серии против «Локомотива» (0:7).

После игры на Михаила Григорьевича было страшно смотреть. Эмоций от столь болезненного разгрома тогда еще наставник «Авангарда» не скрывал и на пресс-конференции жег глаголом:

«Какая тут может быть оценка игры? Счет говорит за себя, мы проиграли по всем статьям. Оценка игры — кол. А психология перед следующим матчем… Если ты сильный человек и хоккеист, ты играешь в “Авангарде”, то сам должен поправить свою голову и понять, что сегодня тебя опустили ниже канализации, а потому нужно выходить и доказывать».

Во время загрузки произошла ошибка.

На следующие матчи серии, которые пройдут в Ярославле, игроки «Авангарда» будут пытаться «поправить голову» уже вне присутствия Кравца на тренерском мостике. Насколько очевидным выглядит данное решение руководителей клуба и даст ли оно команде эмоциональную встряску — вопрос спорный.

Омичи уже прибегали к подобным мерам более десяти лет назад, когда расстались с Раймо Сумманеном по ходу второго раунда плей-офф. Практической пользы это не принесло. Вряд ли получится и теперь. «Авангард» будто бы запаниковал, ощутив риск вылета во втором раунде без шансов на какой-либо успех. А именно болезненные 0−4 в серии прямо сейчас светят «ястребам».

Замену Кравцу омичи нашли в Сергее Звягине. Тренер вратарей «Авангарда» с 2018 года работает в клубе, перед этим сезоном с ним продлили контракт на два и, по слухам, давали куда больше простора для действий, чем просто занятия с голкиперами команды.

Однако опыта работы главным тренером — пусть даже и временно исполняющим обязанности — у него нет. За те 12 с лишним лет Сергей Евгеньевич работу такого масштаба еще не поручали.

А ответственность невероятно высокая, ведь в руках 53-летнего специалиста теперь находится судьба одного из главных клубов лиги. Но в спасение омичей верится с большим трудом.

Андрей Сенченко

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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