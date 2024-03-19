Главный тренер «Салавата» отреагировал на гибель своего помощника Константина Кольцова

«Это большая утрата, Константин был очень хорошим человеком и коллегой, могу сказать о нём только лучшие слова. Приношу соболезнования всем родным и близким Константина. Мы два года вместе работали в тренерском штабе в Уфе, вместе выступали в составе “Салавата Юлаева”, я играл против Кости в НХЛ», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.