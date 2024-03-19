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Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Михаил Кравец прокомментировал свою отставку из «Авангарда» в разгар плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку из омского клуба в разгар плей-офф КХЛ.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Михаил Кравец прокомментировал свою отставку из «Авангарда» в разгар плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Моё мнение по поводу отставки? Ну, по поводу мнения, я думаю, это надо спрашивать у тех, кто сделал эту отставку (смеётся), кто меня уволил. А здесь единственное, что я могу сказать, — такая тренерская работа, здесь никто не застрахован от этих увольнений. Я очень благодарен судьбе, что у меня появился и был такой шанс поработать в команде “Авангард”, поработать именно в Омске, с такими замечательными болельщиками, с такими замечательными людьми, которые всё сердце, всю душу отдают хоккею. Даже не поработать, а проводить игры при присутствии таких людей, для которых мы играем», — сказал Кравец в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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