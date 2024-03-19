Михаил Кравец прокомментировал свою отставку из «Авангарда» в разгар плей-офф КХЛ

«Моё мнение по поводу отставки? Ну, по поводу мнения, я думаю, это надо спрашивать у тех, кто сделал эту отставку (смеётся), кто меня уволил. А здесь единственное, что я могу сказать, — такая тренерская работа, здесь никто не застрахован от этих увольнений. Я очень благодарен судьбе, что у меня появился и был такой шанс поработать в команде “Авангард”, поработать именно в Омске, с такими замечательными болельщиками, с такими замечательными людьми, которые всё сердце, всю душу отдают хоккею. Даже не поработать, а проводить игры при присутствии таких людей, для которых мы играем», — сказал Кравец в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.