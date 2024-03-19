Матчи Кубка Гагарина 19 марта начнутся с минуты молчания в память о Кольцове
О смерти тренера «Салавата Юлаева» 19 марта сообщила пресс-служба клуба.
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
О смерти тренера «Салавата Юлаева» 19 марта сообщила пресс-служба клуба.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальные матчи плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Во вторник вторые матчи в сериях проведут петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист, а также магнитогорский “Металлург” и московский “Спартак”. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Магнитогорске соответственно.
19 марта пресс-служба уфимского клуба «Салават Юлаев» сообщила о смерти Кольцова. Причины смерти не разглашаются. Вместе с уфимской командой Кольцов в 2011 году завоевал Кубок Гагарина и стал победителем последнего розыгрыша чемпионата России в 2008 году.