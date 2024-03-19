Матчи Кубка Гагарина 19 марта начнутся с минуты молчания в память о Кольцове

Источник: hockey.by

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Четвертьфинальные матчи плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Во вторник вторые матчи в сериях проведут петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист, а также магнитогорский “Металлург” и московский “Спартак”. Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Магнитогорске соответственно.