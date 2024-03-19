Ковальчук сыграет во втором матче ¼ финала плей-офф КХЛ с «Металлургом»
Нападающий сыграет в тройке с Александром Пашиным и Германом Рубцовым.
Нападающий сыграет в тройке с Александром Пашиным и Германом Рубцовым.
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук примет участие во втором матче ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Первый матч в Магнитогорске завершился победой «Металлурга» со счетом 4:0.
Ковальчук сыграет в тройке с Александром Пашиным и Германом Рубцовым, вне заявки оказались нападающий Шейн Принс, Егор Филин и защитник Роман Рукавишников. Демид Мансуров сыграет в звене с Анселем Галимовым и Александром Беляевым, вместо Рукавишникова заявлен Даниил Орлов. В воротах сыграет Дмитрий Николаев.
В последний раз Ковальчук сыграл во втором матче первого раунда с «Северсталью» в Москве (1:2). В остальных играх с череповецкой командой, которые завершились победой «Спартака», он участия не принимал. 40-летний олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина провел в регулярном чемпионате 20 матчей, в которых набрал 8 очков по системе «гол+пас» (4+4).