Ковальчук сыграет во втором матче ¼ финала плей-офф КХЛ с «Металлургом»

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 19 марта. /ТАСС/. Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук примет участие во втором матче ¼ финала плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Первый матч в Магнитогорске завершился победой «Металлурга» со счетом 4:0.

Ковальчук сыграет в тройке с Александром Пашиным и Германом Рубцовым, вне заявки оказались нападающий Шейн Принс, Егор Филин и защитник Роман Рукавишников. Демид Мансуров сыграет в звене с Анселем Галимовым и Александром Беляевым, вместо Рукавишникова заявлен Даниил Орлов. В воротах сыграет Дмитрий Николаев.