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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак», где голы? Атакующий хоккей Жамнова беспомощен против «Магнитки»

«Металлург» забрал оба домашних матча, не пропустив ни разу. Не помог и Илья Ковальчук.

Металлург Мг
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20-летний Илья Набоков в первый же сезон во взрослом хоккее стал основным вратарем «Магнитки», но перед началом плей-офф ставка на неопытного местного воспитанника казалась немного рискованной. Особенно тревожно было за Набокова перед серией со «Спартаком» с мощнейшей тройкой Голдобин — Морозов — Порядин и одной из лучших атак по итогам регулярки.

Но в первом матче Набоков отразил все 34 броска соперника, а «Магнитка» уверенно выиграла, забросив четырежды. Вторая игра проходила напряженнее, но в дуэли вратарей Набоков снова переиграл Николаева. Он не пропустил ни разу, а вот спартаковского кипера в начале третьего периода пробил Егор Коробкин.

Игру «Магнитки» нельзя назвать оборонительной — команда Андрея Разина создает достаточное количество моментов в чужой зоне и не жмется к своим воротам. Но «Спартаку» магнитогорцы совсем не дают пространства перед вратарской, и в итоге все броски следуют от синей линии. С ними Набоков справляется. Никакой нервозности молодой вратарь не демонстрирует, а его уверенностью заражаются и полевые игроки.

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Не помог во втором матче «Спартаку» и легендарный Илья Ковальчук. Он запомнился только стычкой с молодым Юровым и столкновением с Джонсоном, после которого соперник отлетел на пару метров. Выглядело эффектно, но толку от этого ноль.

Пока очевидно, что витиеватый хоккей Алексея Жамнова плодов не приносит. Магнитогорцы сразу выкатываются на соперника и ставят их в ограниченные временные условия для принятия решений, а спартаковцев подводит умение реализовывать немногочисленные моменты. Возможно, в Москве ситуация изменится, но пока в этой серии Разин уверенно переигрывает своего оппонента.

Артур Хайруллин

Металлург Мг
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Спартак
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