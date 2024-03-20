«Спартак», где голы? Атакующий хоккей Жамнова беспомощен против «Магнитки»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240835&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

20-летний Илья Набоков в первый же сезон во взрослом хоккее стал основным вратарем «Магнитки», но перед началом плей-офф ставка на неопытного местного воспитанника казалась немного рискованной. Особенно тревожно было за Набокова перед серией со «Спартаком» с мощнейшей тройкой Голдобин — Морозов — Порядин и одной из лучших атак по итогам регулярки.

Но в первом матче Набоков отразил все 34 броска соперника, а «Магнитка» уверенно выиграла, забросив четырежды. Вторая игра проходила напряженнее, но в дуэли вратарей Набоков снова переиграл Николаева. Он не пропустил ни разу, а вот спартаковского кипера в начале третьего периода пробил Егор Коробкин.

Игру «Магнитки» нельзя назвать оборонительной — команда Андрея Разина создает достаточное количество моментов в чужой зоне и не жмется к своим воротам. Но «Спартаку» магнитогорцы совсем не дают пространства перед вратарской, и в итоге все броски следуют от синей линии. С ними Набоков справляется. Никакой нервозности молодой вратарь не демонстрирует, а его уверенностью заражаются и полевые игроки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281229&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не помог во втором матче «Спартаку» и легендарный Илья Ковальчук. Он запомнился только стычкой с молодым Юровым и столкновением с Джонсоном, после которого соперник отлетел на пару метров. Выглядело эффектно, но толку от этого ноль.

Пока очевидно, что витиеватый хоккей Алексея Жамнова плодов не приносит. Магнитогорцы сразу выкатываются на соперника и ставят их в ограниченные временные условия для принятия решений, а спартаковцев подводит умение реализовывать немногочисленные моменты. Возможно, в Москве ситуация изменится, но пока в этой серии Разин уверенно переигрывает своего оппонента.