Игравший в клубах КХЛ и НХЛ канадец скончался в возрасте 52 лет

Саймон провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли — 1996 в составе «Колорадо», а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», — говорится в сообщении «Динамо».
Саймон завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм. Нападающему, который принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги, к концу карьеры были диагностированы травматическая энцефалопатия, депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.