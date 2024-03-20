Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Миннесота
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Чикаго
Хоккей. КХЛ
19.03
СКА
Автомобилист
13
Хоккей. КХЛ
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
18.03
Динамо М
Трактор
ОТ
45
18.03
Авангард
Локомотив
07
17.03
СКА
Автомобилист
23
17.03
Металлург Мг
Спартак
40
16.03
Динамо М
Трактор
24
16.03
Авангард
Локомотив
ОТ
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игравший в клубах КХЛ и НХЛ канадец скончался в возрасте 52 лет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший хоккеист подмосковного «Витязя», московского «Динамо» и новокузнецкого «Металлурга» канадец Крис Саймон скончался в возрасте 52 лет, сообщает Telegram-канал «бело-голубых».

Колорадо
Динамо МНХЛ: таблица и календарьНХЛ: таблица и календарь
Игравший в клубах КХЛ и НХЛ канадец скончался в возрасте 52 лет | Источник: Спорт РИА Новости

Саймон провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли — 1996 в составе «Колорадо», а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», — говорится в сообщении «Динамо».

Саймон завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм. Нападающему, который принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги, к концу карьеры были диагностированы травматическая энцефалопатия, депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

 'Талисманов у меня нет': чемпионка России рассказала, почему не верит в суеверия
Овечкин все ближе к плей-офф! Саша прибил американца и вошел в число легенд
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь