Игравший в клубах КХЛ и НХЛ канадец скончался в возрасте 52 лет | Источник: Спорт РИА Новости

Саймон провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли — 1996 в составе «Колорадо», а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы», — говорится в сообщении «Динамо».