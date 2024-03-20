Разгромное увольнение: второй раунд плей-офф КХЛ стартовал сенсациями

В КХЛ в самом разгаре второй раунд плей-офф, который уже преподнес несколько неожиданностей. Лучшая команда регулярного чемпионата — московское «Динамо» — проиграла оба домашних матча «Трактору». Омский «Авангард» дома со счетом 0:7 был разгромлен «Локомотивом», после чего решил уволить тренера. Всухую проигрывает серию и еще один фаворитов Кубка Гагарина, петербургский СКА — он и во второй игре уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1:3). Об этих и других событиях — в материале «Известий».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240835&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Авангард» уволил тренера при 0−2

Прямо сейчас «Локомотив» — главный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Для этого у ярославцев есть всё: надежный вратарь Даниил Исаев, самая сильная оборона в лиге, классные мастера в атаке. Не хватало лишь одного — умения побеждать ЦСКА. И после того как ярославцы в первом раунде выбили армейцев в пяти матчах, стало понятно, что этот состав остановить очень сложно. Комплекс ЦСКА был скорее психологическим. Например, в прошлом сезоне «Локо» не выглядел слабее, но в решающий момент дрогнул. На этот раз и красно-синие оказались совершенно другими, и «железнодорожники» подошли к плей-офф более уверенно.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 18.03.2024, 16:30 Авангард 0 Локомотив 7

Молодые нападающие Максим Березкин, Степан Никулин, Даниил Тесанов становятся лидерами. Очень зрело выглядят 18-летние Дмитрий Симашев и Даниил Бут. Главный тренер Игорь Никитин наконец выстроил в Ярославле коллектив, готовый биться за чемпионство.

Поэтому две уверенные победы над омским клубом никого не удивили. Разве что разгром со счетом 7:0 выглядел перебором. Поэтому в «Авангарде» решились на кардинальный ход, чтобы встряхнуть команду: уволили главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности назначен Сергей Звягин, который с 2018 года отвечал в клубе за подготовку вратарей, а в последнее время — за работу с защитниками и игру в меньшинстве.

Конечно, не факт, что этот ход поможет, но в такой ситуации руководству омичей нужно было принимать небанальные решения. Кравец показал, что он не способен меняться. Точно так же, как «Локомотив», в прошлом сезоне омичей связал «Ак Барс». И кроме повышенного кредита доверия первой тройке главный тренер не смог предложить ничего.

Слухи о том, что у Кравца был конфликт с канадским нападающим Райаном Спунером, по нашей информации, неправда. С точки зрения атмосферы в «Авангарде» всё в порядке, и у тренера был контакт с командой. Но как только против омичей вышел топовый соперник, появились большие проблемы. И тут уже не важно, Звягин будет главным до конца сезона или кто-то другой. «Авангард» нужно было как-то встряхнуть, и руководители это сделали.

— Как команда отреагировала на мой уход? Всё это очень сложно, — рассказал «Известиям» Михаил Кравец. — Я даже не смог пойти и пожать всем руки. Мне бы не хватило сил и человеческих эмоций — мог и расплакаться. Настолько я уже свыкся с ребятами. Я сразу попрощался со всеми одним махом. У них продолжается плей-офф. Нужно терпеть. Это хоккей: одни приходят, другие уходят. Надеюсь, у них останутся хорошие воспоминания обо мне.

«Динамо» подвел вратарь

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 18.03.2024, 19:30 Динамо М 4 Трактор 5 ОТ

Челябинцы неожиданно выиграли оба матча в Москве, и теперь уже они — фавориты серии с победителями регулярного чемпионата. Во второй игре дублем отметился Никита Гусев, но даже фееричная игра лучшего бомбардира регулярки не помогает динамовцам. «Трактор» выглядит организованнее, но главное, что челябинцы сильнее характером. Во второй игре динамовцы отыгрались с 2:4, но в овертайме победу гостям броском лежа принес Александр Шаров.

— Чуть-чуть нам не повезло во втором матче, в начале овертайма у нас был голевой момент очень хороший, забей мы его, выиграли бы игру, и счет в серии был бы 1−1, — отметил «Известиям» защитник «Динамо» Даниил Пыленков. — А так 0−2, но мы не опускаем руки, всё только начинается. Надо добавить в реализации моментов и самоотдаче. Верю, что мы способны победить в следующих четырех матчах.

Во многом проблемы «Динамо» обусловлены слабой игрой основного вратаря Ильи Коновалова. Зак Фукале из «Трактора» выглядит куда надежнее. На третий матч, скорее всего, выйдет сменщик Коновалова Максим Моторыгин, который во втором матче пропустил только в овертайме. Но поможет ли это бело-голубым?

«Спартак» не может забить

Начало второго раунда можно назвать триумфом Челябинской области — «Трактор» и «Магнитка» выиграли по два первых матча серии. Причем магнитогорцы вообще не пропустили ни одной шайбы! Это вдвойне удивительно, учитывая, что играют они против «Спартака», славившегося своей мощной атакой в этом регулярном чемпионате.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/4 финала, 19.03.2024, 17:00 Металлург Мг 1 Спартак 0

А ведь ворота «Металлурга» защищает 20-летний Илья Набоков, у которого до этого сезона не было ни одной сыгранной минуты в плей-офф. Но к нему нет никаких вопросов — за два матча серии со «Спартаком» он отразил все 67 бросков по своим воротам. Игру «Магнитки» нельзя назвать оборонительной — команда Андрея Разина создает достаточное количество моментов в чужой зоне и не жмется к своим воротам.

Но «Спартаку» магнитогорцы совсем не дают пространства перед воротами, и в итоге все броски следуют от синей линии. С ними Набоков справляется. Не помог во втором матче «Спартаку» и легендарный Илья Ковальчук. Он запомнился только стычкой с молодым Юровым и столкновением с Джонсоном, после которого соперник отлетел на пару метров. Выглядело эффектно, но толку от этого ноль.

— Соперник серьезный, говорили ребятам о том, что надо концентрироваться на игре, а не на судьях и провокациях, — признался на пресс-конференции наставник красно-белых Алексей Жамнов. — Давила ли на нас закрытая игра «Металлурга»? Скорее давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре этот гол будет. Понимаем, что не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим все нюансы этих двух игр и постараемся всё убрать в следующих матчах.

Матчи в Москве между этими командами состоятся 21 и 23 марта.

Поздно вечером 19 марта завершился и второй матч серии между СКА (Санкт-Петербург) и «Автомобилистом» (Екатеринбург). И здесь счет в серии неожиданный: уральцы выграли 3:1 и ведут в серии с одним из главных фаворитов Кубка Гагарина 2−0.