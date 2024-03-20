Экс-тренер омского «Авангарда» рассказал, как покинул свой пост

Кравец отметил, что после разгромного поражения «Авангарда» со счётом 7:0 пересматривал игру, отмечал моменты и готовился к следующей игре в Ярославле. Однако, придя на работу, Кравец узнал, что контракт с ним расторгнут. Тренер простился с командой и пожелал игрокам удачи.