Экс-тренер омского «Авангарда» рассказал, как покинул свой пост
Михаил Кравец покинул пост главного тренера после разгромного поражения.
Михаил Кравец покинул пост главного тренера после разгромного поражения.
Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал интервью «МатчТВ», в котором рассказал, как узнал об увольнении.
Кравец отметил, что после разгромного поражения «Авангарда» со счётом 7:0 пересматривал игру, отмечал моменты и готовился к следующей игре в Ярославле. Однако, придя на работу, Кравец узнал, что контракт с ним расторгнут. Тренер простился с командой и пожелал игрокам удачи.
20 марта «Авангард» снова встретится с «Локомотивом» в Ярославле.