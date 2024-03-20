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16:07 (мск), источник: АиФ Омск

Экс-тренер омского «Авангарда» рассказал, как покинул свой пост

Михаил Кравец покинул пост главного тренера после разгромного поражения.

Источник: НП ХК «Авангард»

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал интервью «МатчТВ», в котором рассказал, как узнал об увольнении.

Кравец отметил, что после разгромного поражения «Авангарда» со счётом 7:0 пересматривал игру, отмечал моменты и готовился к следующей игре в Ярославле. Однако, придя на работу, Кравец узнал, что контракт с ним расторгнут. Тренер простился с командой и пожелал игрокам удачи.

20 марта «Авангард» снова встретится с «Локомотивом» в Ярославле.

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