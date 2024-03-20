В минском «Динамо» рассказали о будущем Квартальнова
Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал будущее главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
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Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал будущее главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.
«У Дмитрия Вячеславовича контракт на три года по формуле 2+1. Мы проведём собрание, подведем итоги и будем двигаться дальше», — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.
Квартальнов возглавляет «Динамо» с 2023 года. Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2−4 в серии).