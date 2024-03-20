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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В минском «Динамо» рассказали о будущем Квартальнова

Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий прокомментировал будущее главного тренера команды Дмитрия Квартальнова.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК «Динамо Минск»

«У Дмитрия Вячеславовича контракт на три года по формуле 2+1. Мы проведём собрание, подведем итоги и будем двигаться дальше», — сказал Каркоцкий на пресс-конференции.

Квартальнов возглавляет «Динамо» с 2023 года. Команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2−4 в серии).

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