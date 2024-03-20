«Трактор» продлил кошмар «Динамо»! Чемпион регулярки КХЛ в шаге от отпуска

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240852&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Московское «Динамо» приехало в Челябинск в незавидном эмоциональном состоянии. Серия второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» началась для победителя регулярного чемпионата с двух домашних поражений, которые поставили команду Алексея Кудашова на грань пропасти. При самом неблагоприятном для бело-голубых стечении обстоятельств их сезон мог быть завершён уже в ближайшую пятницу, 22 марта. Для этого челябинцам необходимо было одерживать две победы на домашнем льду.

Особенно болезненным для «Динамо» получилось второе поражение в столице России. В ходе предыдущей встречи москвичам неизменно удавалось отыгрываться — с 0:1, 1:2 и даже 2:4. В овертайме они смогли отбиться в формате «три на пять», но затем всё равно проиграли, пропустив в концовке первого овертайма уже в равных составах. Это поражение стало для «Динамо» 10-м кряду в матчах второго раунда плей-офф КХЛ.

В последний раз на этой стадии розыгрыша Кубка Гагарина столичный клуб побеждал ещё 18 марта 2021 года, когда на выезде был обыгран СКА. С тех пор динамовцы угодили в катастрофическую серию, прервать которую у них не получалось на протяжении нескольких лет — четыре подряд поражения от СКА (2021), четыре подряд поражения от ЦСКА (2022) и две подряд неудачи с «Трактором» (2024).

Впрочем, состав бело-голубых на этом временном интервале менялся так часто, что все три указанные серии застала лишь очень небольшая группа игроков. Одним из них является капитан «Динамо» Андрей Миронов, для которого сегодняшний матч с «Трактором» стал историческим событием в его карьере. 29-летний хоккеист проводит 11-й сезон в составе родной команды, и первый матч в Челябинске стал для него 643-м за карьеру в лиге и клубе. Благодаря этому воспитанник СДЮШОР «Динамо» вышел на чистое первое место в истории москвичей по сыгранным матчам в чемпионатах страны, превзойдя достижение защитника Сергея Вышедкевича (642), который сыграл свой последний матч за клуб в 2010 году.

Московские матчи серии крайне неудачно сложились персонально для голкипера «Динамо» Ильи Коновалова. Основной голкипер бело-голубых в ходе обеих встреч дважды подряд оказывался заменён на Максима Моторыгина. Неудивительно, что в первом матче в Челябинске выбор тренерского штаба москвичей пал на более молодого вратаря. Одна перестановка коснулась и полевых хоккеистов: Егор Петухов заменил Андрея Никонова.

В свою очередь главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин отступил от известного правила, согласно которому победный состав не меняют, и внёс одно изменение в свои сочетания. В состав челябинцев вернулся Сергей Калинин, который заменил Никиту Сошникова. 33-летний нападающий занял место в четвёртой тройке нападения, получив литеру капитана.

После пиршества атакующего хоккея и голевого фейерверка в московских матчах вполне резонно было ожидать, что первый матч на домашней площадке «Трактора» начнётся совершенно иначе. Так и вышло. Стартовая половина первого периода прошла в настолько осторожной манере, что у ворот обоих вратарей можно было ставить шезлонги. Только за шесть минут до конца отрезка нападающий гостей Дмитрий Рашевский броском с неудобной руки разбудил игру, угодив в перекладину.

Разбудил игру, но не «Трактор». Один из главных лидеров челябинцев Максим Шабанов проводит потрясающий плей-офф и набирал очки в семи матчах из восьми в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. Но в концовке первого периода 23-летний форвард перестарался со свободой действий и допустил грубейшую ошибку, совершив обрез в своей зоне, чем и воспользовались гости: Никита Гусев и Джордан Уил разыграли момент до взятия ворот.

Тут же хозяева имели прекрасную возможность отыграться, получив в своё распоряжение большинство после удаления Бреннана Менелла. И многим болельщикам «Трактора» показалось, что радостное событие состоялось после броска Альберта Яруллина и последовавшего небольшого рикошета, однако шайба предательски хозяев угодила в каркас динамовских ворот. На перерыв команды отправились при счёте 1:1 по звенящим попаданиям и при минимальном преимуществе гостей по главному показателю в хоккее.

Но на самом старте второй двадцатиминутки всё радикальным образом перевернулось. «Динамо» с треском провалило начало периода и очень быстро пропустило две шайбы — Антон Бурдасов фирменным броском сравнял счёт в равных составах, а следом Семён Дер-Аргучинцев со второй попытки реализовал большинство, сумев вывести хозяев вперёд.

Забей «Трактор» в этот момент ещё один гол, и в дальнейшем «Динамо» было бы максимально сложно возвращаться в игру. Но бело-голубые выдержали непростой отрезок, избежали третьей пропущенной шайбы, а сами резко выстрелили в контратаку. Главный герой столичной команды в первом раунде плей-офф Артём Ильенко получил шайбу у правого борта, сместился в центр зоны и резким кистевым броском пробил Зака Фукале, уравняв положение на табло.

Спустя шесть минут после начала третьего периода «Трактор» снова вырвался вперёд. Теперь уже челябинцы укатили в быструю контратаку, Михаил Котляревский затащил шайбу в зону гостей и из-под защитника кистями бросил впритирку с дальней штангой — 3:2.

Больше отыграться у москвичей уже не получилось. Не помогло и большинство, полученное в результате удаления того же Котляревского. Они потерпели третье поражение подряд в серии с «Трактором» и теперь находятся в шаге от завершения сезона. Уже послезавтра команда Заварухина может стать участником полуфинала Кубка Гагарина. Кошмарная же серия поражений «Динамо» в матчах второго раунда плей-офф КХЛ теперь насчитывает 11 матчей.