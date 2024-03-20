Настоящий «Авангард» вернулся. Вырвал матч у «Локомотива» в овертайме после 0:7 в Омске

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240852&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство «Авангарда» отреагировало на болезненное поражение во втором матче серии с «Локомотивом» (0:7) неожиданной заменой главного тренера. В разгар плей-офф, когда еще ничего не ясно, омский клуб уволил Михаила Кравца и доверил команду Сергею Звягину. Такое решение не назовешь иначе, как импульсивное. Кравца, который привел «Авангард» ко второму месту «Востока» в регулярке и спокойно прошел в первом раунде «Ладу», выставили виновником всех бед омичей. Встряска команды сработала — новый тренер принес «Ястребам» первую победу в серии с «Локомотивом».

Звягин вернул в состав Райана Спунера, пропустившего омские матчи. Канадец воссоединился с привычными партнерами по ведущей тройке — Ткачевым и Буше. В воротах остался Павел Хомченко, которого пришлось заменить в прошлой игре.

Для «Авангарда» матч начался оптимистично. Омичи использовали первое же большинство. Семен Чистяков могучим броском от синей линии прервал безголевую серию команды из шести периодов.

Напор «Локомотива» пропущенная шайба не сбила. Ярославцы довольно быстро отыгрались, ответив не менее классным попаданием в большинстве Степана Никулина.

«Авангард» лучше начал второй период, но со временем ярославцы перехватили инициативу. «Локомотив» превосходил соперника во всем: в скорости, контроле шайбы, вбрасываниях и опасных моментах. Только уверенная игра Хомченко сохранила для омичей равный счет. Хозяева безжалостно доминировали, но «Авангард» терпеливо держался и ждал редких шансов в зоне Даниила Исаева. И если бы Валентин Пьянов бросил мимо игрока в красной форме под занавес периода, этот гол вполне мог окрылить омичей и только добавить уверенности в своих силах. «Ястребы» невероятным образом рассыпались в прошлом матче, когда «Локомотив» усилил давление, но сегодня, перестроив игру в обороне, грамотно отбивались, полагаясь на простые решения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281270&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодняшний сценарий напоминал ход первой игры в Омске. Перерыв не изменил диспозицию на площадке. «Локомотив» сохранил высокий темп, продолжил атаковать и нагружать оборону «Авангарда». Разница лишь в том, что до Хомченко шайба доходила реже — гости блокировали много бросков. «Ястребы» играли вторым номером и почти не создавали моменты для Исаева. Равный счет в третьем периоде только подливал эмоций в котел. Ярослав Лихачев не побоялся подраться с Артемом Чмыховым, который значительно превосходит форварда «Локомотива» в габаритах.

«Авангард», как и в первой игре, дотерпел до овертайма. Вот только сегодня к моментам в атаке отнесся с большей ответственностью. Рида Буше не было заметно почти весь матч, но в овертайме американец после добивания отправил шайбу в ворота.

Омичи вернули интригу в серию — теперь уже никто не вспомнит, что «Локомотив» большую часть игры доминировал и перебросал соперника. Результат есть результат. Остальное в плей-офф — лирика.