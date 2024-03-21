Таинственная смерть тренера Кольцова: выпал с балкона, бывшая жена не верит в самоубийство

18 марта ушел из жизни известный белорусский хоккеист и тренер Константин Кольцов. Ему было 42 года. Трагедия случилась в США, куда он прилетел поддержать на турнире свою девушку известную теннисистку Арину Соболенко. На следующий день «Салават Юлаев», где последние два года работал Кольцов ассистентом главного тренера, подтвердил его гибель. Чуть позже североамериканское издание MSN со ссылкой на полицию Майами сообщило, что мужчина выпал с балкона.

«По данным следствия, в понедельник, 18 марта 2024 года, примерно в 12:39 утра, полиция Бал-Харбора и пожарные службы спасения были направлены в курортный отель St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Avenue.



Полицейское управление Майами-Дейд, бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства Константина Кольцова (17.04.1981).



Умышленное преступление не подозревается», — цитирует представителя полиции MSN.

В версию суицида не верят близкие Кольцова. Бывшая жена Константина Юлия Михайлова считает, что Константин о самоубийстве не думал.

«Это был несчастный случай. У нас остался старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли, и удалось открыть некоторые письма. У Константина были дальше забронированы апартаменты в ином месте. Были оплачены покупки, которые еще не пришли. Надолго арендована машина. То есть он не собирался уходить из жизни. Всякое, конечно, может в голове стрельнуть, но трагедии ничего не предвещало.



Скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, хоккеисты порой грешат этим. В номере, где останавливался Константин, нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там был балкон с видом на океан. Вероятно, Константин не уследил за своими действиями», — цитирует слова бывшей жены Кольцова белорусское издание «Зеркало».

Источник: Соцсети

У Константина осталось трое детей. Со своей женой он расстался в 2021 году, когда начал встречаться с теннисисткой Ариной Соболенко. Девушка была младше на 17 лет, но по социальным сетям их союз выглядел идеально. 19 марта Соболенка должна была стартовать на турнире в Майами (WTA-1000). Вопреки слухам, она не стала с него сниматься. Ее первый матч пройдет 22 марта (организаторы перенесли на день позже в связи с трагедией), в первом круге она сыграет с испанкой Паулой Бадосой. Tennis Channel сообщает, что Соболенко откажется от интервью и пресс-конференций во время турнира.

Тем не менее теннисистка все-таки публично отреагировала на смерть Кольцова. «Смерть Константина — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Пользователи социальных сетей заметили, что еще две недели назад Арина благодарила Кольцова за комментарий и ставила сердечки. По всей видимости, расставание произошло совсем недавно.

Кольцов построил успешную карьеру нападающего. Был участником двух Олимпиад, в составе белорусской сборной ездил на Игры в Солт-Лейк Сити и Ванкувер. В НХЛ за неполные три сезона провел 144 матча, даже играл в одном звене с великим Марио Лемье в «Питтсбурге», а также был в команде, когда свой первый сезон за «Пингвинз» проводил Сидни Кросби. В России он выступал за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Атлант». В составе уфимского клуба брал Кубок Гагарина в сезоне-2010/11.

В 2017 году, сразу же по окончании игровой карьеры, перешел на тренерскую работу. Два года был ассистентом главного тренера в минском «Динамо», потом год главным в «Динамо-Молодечно» из чемпионата Белоруссии, а затем вновь вернулся на позицию помощника: год в «Спартаке», а потом еще два в штабе Виктора Козлова. По окончании нынешнего сезона покинул «Салават Юлаев». Была информация в прессе, что ему хотят видеть на посту главного тренера сборной Белоруссии и минского «Динамо».