Ковальчук сыграет во втором подряд матче «Спартака» в плей-офф КХЛ
Игра против магнитогорского «Металлурга» пройдет в четверг в Москве и начнется в 19:30 мск.
Игра против магнитогорского «Металлурга» пройдет в четверг в Москве и начнется в 19:30 мск.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион нападающий Илья Ковальчук сыграет за московский «Спартак» во втором подряд матче серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
40-летний Ковальчук сыграл во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1), игра прошла в Магнитогорске. До этой серии он принимал участие во второй игре первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» (1:2).
Как и в Магнитогорске, Ковальчук выйдет на лед в звене с Германом Рубцовым и Александром Пашиным. Также в составе появились Александр Бурмистров, в последний раз игравший 17 февраля в матче с казанским «Ак Барсом» (0:3), и Егор Филин. В воротах сыграет Дмитрий Николаев.
Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Москве. Счет в серии до четырех побед 2−0 в пользу «Металлурга».