Ковальчук сыграет во втором подряд матче «Спартака» в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион нападающий Илья Ковальчук сыграет за московский «Спартак» во втором подряд матче серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240852&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

40-летний Ковальчук сыграл во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (0:1), игра прошла в Магнитогорске. До этой серии он принимал участие во второй игре первого раунда плей-офф с череповецкой «Северсталью» (1:2).

Как и в Магнитогорске, Ковальчук выйдет на лед в звене с Германом Рубцовым и Александром Пашиным. Также в составе появились Александр Бурмистров, в последний раз игравший 17 февраля в матче с казанским «Ак Барсом» (0:3), и Егор Филин. В воротах сыграет Дмитрий Николаев.