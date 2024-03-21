Фантастика в плей-офф КХЛ! СКА оказался на грани катастрофы после драмы в овертайме

Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина — 2024, «Автомобилист» обыграл СКА в третьем матче, авторы шайб, отчёт, видео, счёт в серии | Источник: Чемпионат.com

Братский тандем Алексея и Николая Заварухиных продолжает активно наводить в этом плей-офф страх и ужас на топ-клубы Западной конференции. Челябинский «Трактор» ведёт уже 3−0 в серии с московским «Динамо» и находится в шаге от отправления в досрочный отпуск победителя регулярного чемпионата КХЛ. В распоряжении Алексея Борисовича и его команды образовались четыре последовательные попытки на то, чтобы завершить серию в свою пользу. Теперь только настоящее чудо может помочь столичному клубу выпутаться из сложившейся ситуации.

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По стопам младшего брата (двоюродного) параллельно следует и Николай Николаевич со своими парнями. Екатеринбургский «Автомобилист» для многих сенсационно начал серию второго раунда плей-офф КХЛ со СКА с двух гостевых побед, сразу же поставив армейский клуб в крайне уязвимое положение. В поездку на Урал команда Романа Ротенберга отправилась с риском завершить сезон на выезде и вернуться домой уже в роли отпускников.

Неудивительно, что после двух подряд домашних осечек тренерский штаб СКА произвёл массовые изменения в своём составе. Вернулся в строй защитник Михаил Пашнин, который получил травму в одном из матчей серии первого раунда плей-офф с «Торпедо». Также в состав вернулся защитник Максим Федотов, пропустивший предыдущий матч серии с «Автомобилистом». Вместо Алекса Гальченюка в состав попал Брендан Лайпсик. Также свой шанс получил и Андрей Чивилёв, тогда как тому же Александру Кадейкину места в заявке сегодня не нашлось.

Первый период в Екатеринбурге выдался безголевым, несмотря на то что в общей сложности у соперников было три возможности для реализации лишнего. Дважды в большинстве действовали гости, однажды — хозяева. Вот только самые опасные голевые моменты «Автомобилист» и СКА создали при игре в равных составах.

Примечательно, что оба наиболее реальных шанса для взятия ворот имели игроки обороны. В середине периода в упор не забил защитник уральцев Сергей Зборовский, проигравший дуэль Никите Серебрякову. На последней же минуте стартового отрезка Пашнин из хорошей позиции не смог пробить Евгения Аликина. При этом стоит заметить, что момент у ворот Серебрякова был значительно опаснее.

В большинстве же нападение обеих команд выглядело довольно бесхитростно. Лидер СКА Марат Хайруллин вроде и записал в свой актив аж три попадания в створ, но все его броски получились абсолютно открытыми и читаемыми для надёжно играющего Аликина. Если бы Хайруллин забил с тех позиций, откуда он производил свои броски, то к голкиперу уральцев возникли бы серьёзные вопросы.

После перерыва гости завладели позиционным преимуществом. Основную суету под чужими воротами наводило ведущее сочетание СКА: Зыков — Глотов — Хайруллин. Каждое их появление на льду приводило к переводу игры в чужую зону, после чего остальные тройки армейцев пытались подержать атакующий порыв. Гости преимущественно контролировали шайбу, пытаясь выйти на бросковые позиции, но вот как раз этого сделать никак и не удавалось. Хозяева успешно выдавливали гостей на периметр, не давая по-настоящему угрожать владениям Аликина. Уральцы роскошно действовали без шайбы, старательно ловя свой шанс, чтобы осалить СКА в какой-нибудь контратаке.

Так и произошло за восемь минут до конца периода. По злой для себя иронии судьбы, армейцы пропустили как раз в тот момент, когда на льду и находились их лучшие форварды. Сочетание Глотова сильно подвёл защитник Артём Земчёнок, который обрезался в нейтральной зоне. У защитника СКА не прошла передача на Хайруллина — нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев совершил перехват в средней зоне, получил обратный пас от Данила Романцева и броском с острого угла пробил Серебрякова.

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После первой в матче заброшенной шайбы до истечения периода команды в общей сложности в равной пропорции допустили четыре нарушения правил, но большинство у соперников продолжало желать много лучшего. В равных же составах снова мог забивать «Автомобилист». На самых последних секундах отрезка 24-летний Егор Алексеев мог ставить СКА в совсем уж неприятное положение, но Серебряков бросился на лёд и не позволил оппоненту реализовать выход один в ноль. Гол проводящего дебютный плей-офф за карьеру в КХЛ форварда уральцев мог стать контрольным выстрелом для СКА, но голкипер гостей сохранил своей команде надежду на спасение.

В третьем периоде гостям необходимо было ликвидировать минимальное отставание. Вроде бы и не самая сложная задача отыграть дефицит всего в одну шайбу, но уж слишком монструозен «Автомобилист» в этом плей-офф. В семи сыгранных матчах в этом розыгрыше Кубка Гагарина в пассиве уральской команде значились всего 11 пропущенных шайб, а если вынести за скобки один явный срыв в серии с «Ак Барсом» (0:5), то эта статистика приобретает совсем уж фантастический вид: шесть пропущенных шайб в остальных шести матчах. Это космос.

При таком развитии событий гостям могло прийти на помощь какое-нибудь по-настоящему неожиданное действие. Именно на него и решился центрфорвард Глотов, резко и хлёстко зарядивший по воротам хозяев сразу со вбрасывания — перекладина сыграла на руку голкиперу Аликину.

В остальном же до поры до времени справляться с атаками гостей команде Заварухина не мешала и очень весомая потеря в их составе. После первого периода на льду больше не появлялся ведущий защитник Джесси Блэкер, получивший повреждение.

Но за 10 минут до конца основного времени «Автомобилист» допустил неприятный размен атаками. Лучший снайпер хозяев по итогам регулярного чемпионата Брукс Мэйсек на дальней штанге из мегавыгодного положения замыкал прострел партнёра — Серебряков распластался на льду и роскошным образом в очередной раз в этом матче спас свою команду.

Моментально армейцы убежали в контратаку: Арсений Грицюк сместился на левый край и бросил по воротам — Аликин отразил перед собой, но шайба отскочила форварду СКА обратно на клюшку, он вновь ударил по ней, и она верхом залетела за спину Аликину. Таков хоккей: вместо очень комфортных 2:0 уральцы получили 1:1.

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В итоге команды-соперники добрались до первого овертайма, хотя обе команды упустили по одной супервозможности не делать этого с положительным для себя исходом встречи. Сначала Семён Кизимов с острого угла, но с близкого расстояния не попал в створ, а уже под самый занавес основного времени Аликин чудесным образом дважды подстраховал партнёров, последовательно «ограбив» Павла Дедунова и Эмиля Галимова.

Старт дополнительного отрезка прошёл с инициативой хозяев, которые создали целый ряд опасных моментов, но шайба в воротах Серебрякова не оказалась. Со стороны гостей в первую очередь запомнился выход два в один, который своим броском завершал Грицюк, но на пути шайбы своевременно оказался Денис Баранцев. Огромное количество произведённых блоков — это вообще кредо «Автомобилиста» в серии. К середине первого овертайма их количество в исполнении хозяев перевалило за три десятка!

В остальном матче развивался в прежнем русле. У «Автомобилиста» Кизимов вновь упустил отличный момент, а у СКА Глотов продолжал искать возможности для броска непосредственно с точки вбрасывания. Казалось, что одного овертайма командам не хватит для выявления победителя, но развязка наступила за несколько минут до сирены. Вернувшийся в состав гостей защитник Федотов допустил чудовищный обрез в своей зоне, чем и воспользовались Брукс Мэйсек и Кёртис Валк, разыгравшие до верного полученный момент.

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