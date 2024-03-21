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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Автомобилиста» в третьем матче серии плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2 ОТ) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024.

Автомобилист
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«Обе команды показали яркий хоккей, игра плей-офф. Допустили сегодня на одну ошибку больше, здорово играли, показали характер и сравняли. Играли друг за друга, плечом к плечу, серия продолжается, надо брать следующую игру.

Не хватает голов с пятака? Мы забивали с пятака, надо больше лезть на пятак, нужны рабочие голы. Мы все три игры контролируем шайбу, надо с периметра перейти на пятак и забить. Почему Кадейкин не используется? Сегодня все форварды играли здорово, играют лучшие игроки. Не всё так просто, не буду раскрывать наши секреты», — приводит слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Автомобилист
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0:0, 1:0, 0:1
СКА
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