Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.03
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
52
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
Баффало
Хоккей. НХЛ
22.03
Анахайм
Чикаго
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
Монреаль
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.03
Вегас
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
22.03
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Спартак
Металлург Мг
52
17:00
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
18.03
Динамо М
Трактор
ОТ
45
18.03
Авангард
Локомотив
07
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» прорвало! Отгрузили пятёрку «Металлургу» и вернулись в серию

Дубль в активе Голдобина, лидеры красно-белых наконец-то проснулись.

Спартак
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Спартак — Металлург — 5:2, плей-офф КХЛ, отчёт и видео матча, 21 марта 2024 года | Источник: Чемпионат.com

В Магнитогорске самая забивающая команда регулярного чемпионата — «Спартак» — не смогла отличиться ни разу. Для коллектива Алексея Жамнова это уже не звоночек, а колокольный звон. Времени на раскачку нет совершенно, а про серию с «Северсталью» давно пора забыть. Там можно было забивать сколько угодно, но «Металлург» — команда совершенно иного уровня. Странно, что лидеры красно-белых до сих пор этого не поняли.

«Закрытая игра “Металлурга” давила? Скорее, давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре это гол будет.

Первому звену не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим все нюансы этих двух игр и постараемся убрать всё в следующих матчах», — заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после двух первых встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Магнитка», в свою очередь, действует осторожно, на рожон не лезет. Уральцы забрали два домашних матча, вратарь Илья Набоков продемонстрировал отличную готовность — а уж в какой хоккей играет команда, при наличии результата никого не должно волновать.

В первом периоде «Спартак» наконец-то прорвало. Сначала Локтионов затащил шайбу в зону атаки и сделал скидку на Цыплакова, который резким броском распечатал ворота «Магнитки». Затем Морозов отдавал сильную передачу на пятак, а шайба от Орехова юркнула за ленточку. Красно-белые в целом выглядели поинтереснее и заслуженно вели в счёте.

По всей видимости, в перерыве Андрей Разин провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. В результате Николаев заигрался с шайбой после выхода из ворот, Зернов успел навязать борьбу вратарю, а далее с нескольких попыток в единоборстве с защитником протолкнул шайбу в цель. На свой гол гости, объективно говоря, наиграли.

На третью двадцатиминутку магнитогорцы тоже вышли заряженными. Минулин набросил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Хабарову, который мощно бросил под перекладину.

Хозяева ответили голом Голдобина: форвард ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак — шайба после рикошета отскочила обратно к Николаю, который объехал ворота и забил своей бывшей команде. Набоков просто не успел переместиться, поздно подставив щиток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Москвичи явно взбодрились, забегали ещё сильнее, в результате чего партнёра по команде поддержал удачно подставивший клюшку Порядин — рикошет сыграл в пользу «Спартака».

Закончилось всё дублем Голдобина — нападающий забрасывал уже в пустые ворота. 5:2 в матче (в пользу «Спартака») и 2−1 в серии (в пользу «Металлурга»). Послезавтра команды снова встретятся в Москве. Серия точно вернётся в Магнитогорск, тем интереснее!

Спартак
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Металлург Мг
 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь