«Спартак» прорвало! Отгрузили пятёрку «Металлургу» и вернулись в серию

Спартак — Металлург — 5:2, плей-офф КХЛ, отчёт и видео матча, 21 марта 2024 года | Источник: Чемпионат.com

В Магнитогорске самая забивающая команда регулярного чемпионата — «Спартак» — не смогла отличиться ни разу. Для коллектива Алексея Жамнова это уже не звоночек, а колокольный звон. Времени на раскачку нет совершенно, а про серию с «Северсталью» давно пора забыть. Там можно было забивать сколько угодно, но «Металлург» — команда совершенно иного уровня. Странно, что лидеры красно-белых до сих пор этого не поняли.

«Закрытая игра “Металлурга” давила? Скорее, давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре это гол будет.



Первому звену не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим все нюансы этих двух игр и постараемся убрать всё в следующих матчах», — заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после двух первых встреч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240852&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Магнитка», в свою очередь, действует осторожно, на рожон не лезет. Уральцы забрали два домашних матча, вратарь Илья Набоков продемонстрировал отличную готовность — а уж в какой хоккей играет команда, при наличии результата никого не должно волновать.

В первом периоде «Спартак» наконец-то прорвало. Сначала Локтионов затащил шайбу в зону атаки и сделал скидку на Цыплакова, который резким броском распечатал ворота «Магнитки». Затем Морозов отдавал сильную передачу на пятак, а шайба от Орехова юркнула за ленточку. Красно-белые в целом выглядели поинтереснее и заслуженно вели в счёте.

По всей видимости, в перерыве Андрей Разин провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. В результате Николаев заигрался с шайбой после выхода из ворот, Зернов успел навязать борьбу вратарю, а далее с нескольких попыток в единоборстве с защитником протолкнул шайбу в цель. На свой гол гости, объективно говоря, наиграли.

На третью двадцатиминутку магнитогорцы тоже вышли заряженными. Минулин набросил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Хабарову, который мощно бросил под перекладину.

Хозяева ответили голом Голдобина: форвард ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак — шайба после рикошета отскочила обратно к Николаю, который объехал ворота и забил своей бывшей команде. Набоков просто не успел переместиться, поздно подставив щиток.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&id=456281294&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Москвичи явно взбодрились, забегали ещё сильнее, в результате чего партнёра по команде поддержал удачно подставивший клюшку Порядин — рикошет сыграл в пользу «Спартака».