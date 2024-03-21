«Спартак» прорвало! Отгрузили пятёрку «Металлургу» и вернулись в серию
Дубль в активе Голдобина, лидеры красно-белых наконец-то проснулись.
Дубль в активе Голдобина, лидеры красно-белых наконец-то проснулись.
В Магнитогорске самая забивающая команда регулярного чемпионата — «Спартак» — не смогла отличиться ни разу. Для коллектива Алексея Жамнова это уже не звоночек, а колокольный звон. Времени на раскачку нет совершенно, а про серию с «Северсталью» давно пора забыть. Там можно было забивать сколько угодно, но «Металлург» — команда совершенно иного уровня. Странно, что лидеры красно-белых до сих пор этого не поняли.
«Закрытая игра “Металлурга” давила? Скорее, давило то, что надо забить первый гол. Надо найти решение, чтобы забить и сбросить эту гирю. Надеюсь, в следующей игре это гол будет.
Первому звену не хватает агрессии, поддержки друг друга. Много игры по одному. Изучим все нюансы этих двух игр и постараемся убрать всё в следующих матчах», — заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после двух первых встреч.
«Магнитка», в свою очередь, действует осторожно, на рожон не лезет. Уральцы забрали два домашних матча, вратарь Илья Набоков продемонстрировал отличную готовность — а уж в какой хоккей играет команда, при наличии результата никого не должно волновать.
В первом периоде «Спартак» наконец-то прорвало. Сначала Локтионов затащил шайбу в зону атаки и сделал скидку на Цыплакова, который резким броском распечатал ворота «Магнитки». Затем Морозов отдавал сильную передачу на пятак, а шайба от Орехова юркнула за ленточку. Красно-белые в целом выглядели поинтереснее и заслуженно вели в счёте.
По всей видимости, в перерыве Андрей Разин провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. В результате Николаев заигрался с шайбой после выхода из ворот, Зернов успел навязать борьбу вратарю, а далее с нескольких попыток в единоборстве с защитником протолкнул шайбу в цель. На свой гол гости, объективно говоря, наиграли.
На третью двадцатиминутку магнитогорцы тоже вышли заряженными. Минулин набросил от синей линии, шайба после рикошета отскочила к Хабарову, который мощно бросил под перекладину.
Хозяева ответили голом Голдобина: форвард ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак — шайба после рикошета отскочила обратно к Николаю, который объехал ворота и забил своей бывшей команде. Набоков просто не успел переместиться, поздно подставив щиток.
Москвичи явно взбодрились, забегали ещё сильнее, в результате чего партнёра по команде поддержал удачно подставивший клюшку Порядин — рикошет сыграл в пользу «Спартака».
Закончилось всё дублем Голдобина — нападающий забрасывал уже в пустые ворота. 5:2 в матче (в пользу «Спартака») и 2−1 в серии (в пользу «Металлурга»). Послезавтра команды снова встретятся в Москве. Серия точно вернётся в Магнитогорск, тем интереснее!