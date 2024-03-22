Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири» после 14 лет в клубе
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кирилл Фастовский покинет пост генерального директора новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Кирилл Фастовский покинет пост генерального директора новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», сообщается на сайте правительства Новосибирской области.
Фастовский завершит работу в клубе по окончании контракта, который истекает 30 апреля 2024 года. На должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» будет назначен Лев Крутохвостов, возглавляющий государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею “Сибирь”.
Должность спортивного директора займет Виктор Меркулов, ранее занимавший пост генерального менеджера московского хоккейного клуба «Динамо». Исполнительным директором станет Андрей Глазков, на данный момент занимающий должность заместителя директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».
По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24 новосибирский клуб занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Фастовскому 58 лет, он работал в «Сибири» с 2010 года. До этого функционер занимал аналогичную должность в ЦСКА (2000−2009), работал спортивным директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с 2009 по 2010 год.