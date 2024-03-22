Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири» после 14 лет в клубе

Фастовский завершит работу в клубе по окончании контракта, который истекает 30 апреля 2024 года. На должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» будет назначен Лев Крутохвостов, возглавляющий государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею “Сибирь”.

Должность спортивного директора займет Виктор Меркулов, ранее занимавший пост генерального менеджера московского хоккейного клуба «Динамо». Исполнительным директором станет Андрей Глазков, на данный момент занимающий должность заместителя директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».

По итогам регулярного чемпионата сезона-2023/24 новосибирский клуб занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.