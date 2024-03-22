Билялетдинов сказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее

«В какой роли вижу себя в дальнейшем? Не знаю, сложно сказать. Разговоров на эту тему пока не вели, но должность, на которой я начинал в прошлом сезоне, меня устраивала. Она достаточно интересная, ты работаешь и с игроками и с тренерами, пытаешься помочь, более свободная. Будет ли это “Ак Барс” или родное “Динамо”? Я сказал, что хотел, пока не будем забегать вперёд, ещё ничего не решено», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.