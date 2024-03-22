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16:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Билялетдинов сказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Билялетдинов сказал, в какой роли хотел бы продолжить работу в хоккее | Источник: Чемпионат.com

Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

«В какой роли вижу себя в дальнейшем? Не знаю, сложно сказать. Разговоров на эту тему пока не вели, но должность, на которой я начинал в прошлом сезоне, меня устраивала. Она достаточно интересная, ты работаешь и с игроками и с тренерами, пытаешься помочь, более свободная. Будет ли это “Ак Барс” или родное “Динамо”? Я сказал, что хотел, пока не будем забегать вперёд, ещё ничего не решено», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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«Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1−4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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