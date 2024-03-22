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15:02 (мск), источник: ТАСС

Кожевников считает, что в «Ак Барсе» должны устроить чествование Билялетдинова

В пятницу Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса».

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Казанский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» должен организовать проводы Зинэтулы Билялетдинова после его ухода с поста главного тренера команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В пятницу Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса». В нынешнем сезоне казанская команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина.

«Он показал всем, что он великий игрок и тренер, знает все изнутри. Бывает в жизни, что сезон неудачный. Можно вспомнить сезон-2004/05, когда в Казани собрали команду из игроков НХЛ (Национальная хоккейная лига) и вообще ничего не выиграли, — сказал Кожевников. — Я думаю, что он останется рядом с хоккеем, все-таки у него большой авторитет, фундаментальные понятия. Пришло время, энергия должна быть. Он, конечно, все выдерживает, но это все на здоровье отражается».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он уже все сделал и в том году доказал, придя в команду, которой и близко к плей-офф не было, и доведя ее до финала. Нужно ему будет сказать спасибо, обязательно в Казани устроить для него проводы, как для знаменитых игроков. Для Казани он сделал очень многое», — отметил он.

Билялетдинову 69 лет, ранее он был главным тренером «Ак Барса» с 2004 по 2011 год и с 2014-го по 2019-й. Трижды он приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018), в 2006 году «Ак Барс» под руководством специалиста стал чемпионом России, а спустя год выиграл Кубок европейских чемпионов. В прошлом году «Ак Барс» с Билялетдиновым, который вернулся главным тренером в конце декабря 2022 года, дошел до финала плей-офф.

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