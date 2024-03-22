Кожевников считает, что в «Ак Барсе» должны устроить чествование Билялетдинова

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Казанский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» должен организовать проводы Зинэтулы Билялетдинова после его ухода с поста главного тренера команды. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

В пятницу Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера «Ак Барса». В нынешнем сезоне казанская команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина.

«Он показал всем, что он великий игрок и тренер, знает все изнутри. Бывает в жизни, что сезон неудачный. Можно вспомнить сезон-2004/05, когда в Казани собрали команду из игроков НХЛ (Национальная хоккейная лига) и вообще ничего не выиграли, — сказал Кожевников. — Я думаю, что он останется рядом с хоккеем, все-таки у него большой авторитет, фундаментальные понятия. Пришло время, энергия должна быть. Он, конечно, все выдерживает, но это все на здоровье отражается».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он уже все сделал и в том году доказал, придя в команду, которой и близко к плей-офф не было, и доведя ее до финала. Нужно ему будет сказать спасибо, обязательно в Казани устроить для него проводы, как для знаменитых игроков. Для Казани он сделал очень многое», — отметил он.