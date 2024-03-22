«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина | Источник: Чемпионат.com

Хозяева льда ведут в серии со счётом 3−0 и в случае победы могут завершить серию. Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

«Трактор» не стал вносить никаких изменений в победный состав.

В составе бело-голубых две перестановки: Римашевский заявлен 13-м нападающим, а его место в третьем звене занял Владислав Михайлов. Егора Петухова в четвертой тройке заменил Иван Муранов.