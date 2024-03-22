Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Динамо М
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон
Каролина
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.03
Колорадо
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.03
Аризона
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Сиэтл
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Чикаго
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Баффало
83
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
21.03
Спартак
Металлург Мг
52
21.03
Автомобилист
СКА
ОТ
21
20.03
Локомотив
Авангард
ОТ
12
20.03
Трактор
Динамо М
32
19.03
СКА
Автомобилист
13
19.03
Металлург Мг
Спартак
10
18.03
Динамо М
Трактор
ОТ
45
18.03
Авангард
Локомотив
07
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина

Сегодня, 22 марта, в Челябинске на «Арене-Трактор» пройдёт четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между местным «Трактором» и московским «Динамо».

Трактор
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
«Трактор» — «Динамо» Москва: составы на четвёртый матч серии ¼ финала Кубка Гагарина | Источник: Чемпионат.com

Хозяева льда ведут в серии со счётом 3−0 и в случае победы могут завершить серию. Встреча начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

«Трактор» не стал вносить никаких изменений в победный состав.

В составе бело-голубых две перестановки: Римашевский заявлен 13-м нападающим, а его место в третьем звене занял Владислав Михайлов. Егора Петухова в четвертой тройке заменил Иван Муранов.

Напомним, в первом матче серии уральцы одержали победу со счётом 3:2, во второй встрече для определения победителя понадобился овертайм, где Александр Шаров принёс победу «Трактору» — 5:4. Третья игра вновь завершилась в пользу челябинской команды — 3:2.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь